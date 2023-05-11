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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından firmalar bölgeye yardımlarını sürdürüyor. Arçelik de yardımlar ile depremden etkilenen bölgelere gıda, hijyen ve barınma ihtiyaçları için destek olmak üzere çalışmaları yapanlar arasında yer almaya devam ediyor. Koç Holding’in Topluluk şirketleriyle birlikte 4 farklı şehirde kurduğu ve 20 bin kişinin yaşayacağı konteyner kentlerin yapımına destek olan Arçelik, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi sağlık çalışanlarının kalması için iki binadan oluşan yurt bağışladığını açıkladı. Malatya İnönü Üniversitesi merkez yerleşkesinde yer alan yurtların toplam 550 yatak kapasitesi bulunuyor.

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi sağlık çalışanları yurdunun açılışı Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve aralarında Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer’in de bulunduğu Arçelik üst yönetiminin katılımıyla gerçekleşti.

"DEPREMDEN SONRA 27 KARACİĞER 38 KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILDI"

Açılış töreninde konuşan Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay “Hastane çalışanlarımızın depremden sonra bu yurtlarda barınmaları sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesinde kritik bir rol oynamıştır. Örneğin; 6 Şubat depremlerinden sonra 27 karaciğer, 38 kemik iliği nakli yapılmış, 2023 yılı toplam karaciğer nakli sayısı 67, kemik iliği nakli ise 57’ye ulaşmıştır. Depremden sonra onkoloji bölümlerine başvuran hasta sayısı 2352’dir. Depremden sonra evleri hasarlı olan 1270 sağlık çalışanımız hastanemizde barınmıştır. Kısacası bu iki yurt binasının alınarak sağlık çalışanlarımızın kullanımına tahsis edilmiş olması büyük önem arz etmektedir. Koç Topluluğuna, ülkemizin en güzide markaları Arçelik ve Beko’ya en zor zamanımızda bize en büyük katkıyı sağladıkları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"ÖNCELİKLİ SORUN BARINMA İHTİYACI"

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Koç Topluluğu olarak bölgenin yeniden ayağa kalkması için dayanışma ruhuyla hareket ediyoruz. Topluluğumuz; çalışanları, bayileri, servisleri ve tedarikçileri ile bu dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor. Depremden etkilenen illerde en öncelikli ihtiyaçlarının başında barınma sorunun çözümü geliyor. Özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımızın barınma ihtiyacının karşılanması da kritik bir öneme sahip. Bölge insanımızın sağlık hizmetini gereği gibi alması için sağlık çalışmalarımız ve ailelerinin barınma sorununun önceliklendirilmesi zaruret. Organ naklinde uluslararası tanınırlığı olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi çalışanlarımızın barınma sıkıntılarının çözümüne bir nebze olsun katkı vermek için Arçelik ve Beko marka ekiplerimiz hızla harekete geçti. Bugün açılışını yapmaktan mutluluk duyduğumuz sağlık çalışanları yurtlarının tüm kullanım hakları Malatya İnönü Üniversitesi sağlık çalışanlarımız için devredildi. Gerek Covid gerekse deprem dönemi çalışmaları için kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu vesile ile kendilerine teşekkür ediyor, tahsis edilen yurtların sağlık çalışanlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Arçelik ayrıca Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi sağlık çalışanlarının barınma ihtiyacının karşılanmasına destek olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Makine Kimya Enstitüsü’nde kiraladığı 100 adet vagonu da bölgeye göndereceğini açıkladı.

Arçelik bölgede 13 noktada hijyen ve yemek TIR’larıyla ihtiyaç sahiplerine hizmet ediyor. Yakında Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde konteynır duş ve tuvaletler de hizmete açılacağını belirtti. Bölgede istihdama destek olmayı amaçlayan Arçelik, geçtiğimiz hafta Hatay’da bir çağrı merkezi açtı. Firma tarafından önümüzdeki dönemde de istihdamda depremden etkilenen illerin önceliklendirilmesi amaçlandığı da vurgulandı.