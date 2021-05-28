Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Arçelik'ten 350 milyon euro tutarında yeşil tahvil ihracı

Arçelik,Türkiye’den uluslararası piyasalara yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk reel sektör şirketi oldu. 5 yıl vadeli 350 milyon Euro tutarında yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren Arçelik, bu finansmanı enerji verimli ürünler, döngüsel ekonomi çözümleri, üretimde enerji verimliliği, kirliliği önleyici ve kontrol altına alan çözümler, sürdürülebilir su ve atık su yönetimi, yenilenebilir enerji ve yeşil binaları kapsayan projelerinde kullanacak.

Arçelik'ten 350 milyon euro tutarında yeşil tahvil ihracı
HABERTURK.COM

Arçelik, uluslararası piyasalarda 350 milyon Euro tutarında, 5 yıl vadeli yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdi. Böylece Türkiye’den uluslararası piyasalara, yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk reel sektör şirketi oldu. Tahviller, yüzde 3,00 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlandı ve kupon oranı yüzde 3,00 olarak belirlendi.

Yeşil tahvil ihracından sağlanan fon ile Arçelik, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında oluşturduğu Yeşil Finansman Çerçevesinde; enerji verimli ürünler, döngüsel ekonomi çözümleri, üretimde enerji verimliliği, kirliliği önleyici ve kontrol altına alan çözümler, sürdürülebilir su ve atık su yönetimi, yenilenebilir enerji ve yeşil binaları kapsayan projelerini finanse edecek. Uluslararası danışman bankalar J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International ve MUFG Securities EMEA plc aracılığı ile ihraç edilen Arçelik’in yeşil tahvili Euronext Dublin Borsası’nda işlem görecek.

Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, “Uluslararası piyasalara, yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk Türk reel sektör şirketi olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Yeşil tahvil Arçelik’in Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) alanlarındaki itibarını daha da güçlendirmesine yardımcı olacak ve “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonumuzla uyumlu olarak işimizin merkezine sürdürülebilirliği koymaya devam etmemizi sağlayacak. Yeşil tahvil, ESG projelerimizi finanse etmenin yanı sıra hızla büyüyen finansal mekanizmayla fon bulma seçeneklerimizi çeşitlendirerek Arçelik’in daha fazla sayıda uzun vadeli ve yeşil yatırımcıya erişimini mümkün kılacak. Yeşil tahvil sürdürülebilirlik taahhütlerimizi teyit ederken, bu alandaki inisiyatiflerimizle sektörümüze öncülük etmemize de yardımcı olacaktır. 65 yıldır ülkemize ve sektörümüze değer katacak işlere imza atarken, bir yandan da gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm iş süreçlerimizi sürdürülebilirlik temelli olarak şekillendiriyoruz. Sosyal, etik, çevresel ve ekonomik alanlarda paydaşlarımız için artı değer yaratmaya devam ediyoruz. Tahvil ihracına uluslararası piyasalarda 33 ülkeden 175’ten fazla kurumsal yatırımcı, yaklaşık 1,6 milyar Euro tutarında talep iletti. Yatırımcılardan, planlanan tutarın 4,5 katından fazla talep aldık. Tahvil ihracımıza yatırımcılardan gelen güçlü talep, Arçelik’in sürdürülebilirlik alanındaki öncü konumunu ve finansal yapısına duyulan güveni bir kez daha teyit etti” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nisan ayı "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi" sonuçları açıklandı
İŞ-YAŞAMH-ÜFE nisanda arttı
'Salgının başından beri bütçeden 79 milyar TL harcadık'
İŞ-YAŞAM'İhtiyaç olursa makro ihtiyati tedbirler alırız'
Mayıs ayı Ekonomik Güven Endeksi açıklandı
İŞ-YAŞAMEkonomik güven azaldı
Nisan ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı
İŞ-YAŞAMNisanda dış ticaret açığı azaldı
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Kredi büyüme oranlarının gerilemeye devam etmesi beklenmekte
İŞ-YAŞAMKavcıoğlu'ndan kredi büyümesi mesajı
Oruç Reis Gemisi'ni özel sektör işletecek - Haberler
İŞ-YAŞAMOruç Reis'i özel sektör işletecek
'Kadınların teknolojinin geleceğinde eşit fırsatlara sahip olması için çalışacağız'
İŞ-YAŞAM'Kadınlara eşit fırsat için çalışacağız'
Fed toplantısı ne zaman? Fed kararı ne olur?
İŞ-YAŞAMFed toplantısı ne zaman?
İSO Başkanı Bahçıvan: Dönen varlıklar kendisini enflasyona karşı koruyor
İŞ-YAŞAM'Yeniden değerleme önemli bir ihtiyaç'
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü
İŞ-YAŞAMİşsizlik maaşı başvuruları düştü