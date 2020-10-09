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Arçelik, pandemi sürecinde değişen tüketici alışkanlıklarından yola çıkarak ultra hijyen serisini tasarladı. Online olarak gerçekleştirilen lansmanda yeni ürünleri tanıtan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görülmesinin ardından aslında hepimiz hiç bilmediğimiz, daha önce yaşamadığımız bir sürece tanıklık etmeye başladık. Evde kaldığımız sürede haliyle endişelerimiz de arttı. Salgının bulaşma riskinin hijyenle birebir ilişkili olması aklımıza ‘Tüketiciler için ne yapabiliriz?’ sorusunu getirdi. Kolları sıvayıp yepyeni bir seri için çalışmaya başladık” dedi.

Tüketicilerin pandemi döneminde temel dezenfeksiyon yaklaşımını görmek, hijyen rutinlerini, ihtiyaçlarını saptamak ve buna paralel olarak geliştirilebilecek yeni ürünlere yaklaşımlarını anlamak üzere 31 ülkeyi kapsayan bir araştırma yaptıklarını aktaran Can Dinçer, şunları söyledi:

“Virüs ile beraber hayatımıza dezenfeksiyon kavramı girdi. En çok ihtiyaç duyulan alanların; dışarıdan temin edilen gıda ve ürünler ile anahtar, cüzdan gibi sık kullanılan eşyaların dışarıdan gelindiğinde dezenfekte edilmesi olduğunu gördük. Bu tip eşya ve tüketim maddelerini hijyenik hale getirecek imkanı olmayanlar etkili olduğundan emin olmasalar da balkon ve benzeri alanlarda bekletme yöntemine başvuruyorlar. Türkiye’debekletme ile ilgili en çok yakınılan konu zaman kaybı, bulaş riski, uğraştırıcı olması, bekleme süresinin yeterli olmadığı endişesi ve ürünlerin bozulma riski.”

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Dinçer, yeni geliştirdikleri ‘Ultra Hijyen Serisi’nde UV Bölmeli Buzdolabı, Ultra Hijyen Fonksiyonlu Bulaşık Makinesi, Dezenfeksiyon Programlı Ankastre Buharlı Fırın, UV Hijyenik Havalandırma Programlı Kurutma Makinesi, Oksi Hijyen Programlı Çamaşır Makinesi, Hijyenik Havalandırma Sistemli Çamaşır Makinesi, UV Temizleme Cihazı olmak üzere 7 farklı ürün bulunduğunu söyledi.

UV BÖLMELİ BUZDOLABI, DEZENFEKSİYON PROGRAMLI FIRIN...

Toplantıda verilen bilgiye göre Arçelik’in Ultra Hijyen Serisi’nde yer alan UV Bölmeli Buzdolabı, ultra hijyen bölmesi sayesinde buzdolabına yiyecekleri yerleştirmeden önce hijyenik hale getirmek için harcanan zamanı azaltırken, ultraviyole ışınları ile ambalajlı gıdaların temizlenmesini sağlıyor.

Buzdolabındaki bu özel bölme, ihtiyaç olmadığında 0 derece bölmesi olarak da kullanılabiliyor. UV Hijyenik Havalandırma Programlı Kurutma Makinesi’ndeki, UV hijyenik havalandırma programı, ultraviyole ışınları sayesinde kıyafetleri hijyenik hale getiriyor.

Arçelik Dezenfeksiyon Programlı Ankastre Buharlı Fırın; teknolojisi ile dışarıdan alınan ekmek ve hamur işi gibi gıdalarda hijyen sağlıyor, sipariş ile dışarıdan alınan ambalajlı gıdaların yüzeyindeki bakteri ve virüsleri 70°C dezenfeksiyon programı ile 15 dakika içerisinde yüzde 99.9 oranında öldürüyor. Sıcaklığa dayanıklı mutfak ve emzik, biberon gibi bebek eşyaları ise 120°C dezenfeksiyon programı ile 20 dakika içerisinde pratik bir şekilde dezenfekte ediliyor.

Yeni seride yer alan 2 çamaşır makinesinden biri olan Oksi Hijyen Programlı Çamaşır Makinesi, deterjan çekmecesi içine takılı özel bir kap sayesinde oksijen bazlı çamaşır suyu kullanma imkanı veriyor. Hijyenik Havalandırma Sistemli Çamaşır Makinesi ise Covid-19 ile birlikte tüketicilerin hayatına giren çamaşırları havalandırma ihtiyacına cevap veriyor.

EVLER İÇİN MASAÜSTÜ MİNİ TEMİZLEME CİHAZI

Arçelik Ultra Hijyen Fonksiyonlu Bulaşık Makinesi’nde ise hijyenik bir yıkama için yüksek sıcaklık ve ekstra durulamaya ek olarak tasarlanan çamaşır suyu uygulaması bulunuyor. UV Temizleme Cihazı’ndaki Ultraviyole ve Isı Destekli Hijyen programı, kişisel eşyalar, paketli gıdalar, bebek mutfak malzemeleri için hijyen sağlıyor.

Covid-19 ile beraber marketten alınan paketli gıda maddeleri, telefon, anahtar, cüzdan gibi sıkça temas edilen kişisel eşyaların, biberon, emzik gibi bebek eşyalarının hijyeni için tasarlanan masa üstü kullanıma uygun mini UV Temizleme Cihazı, UV ve sıcak havanın gücü ile hijyen sağlıyor. 28 litrelik geniş bir kapasiteye sahip cihaz, ev içinde farklı lokasyonlarda kullanılabiliyor. Cihaz farklı programıyla kişisel eşyalar, paketli gıdalar, bebek mutfak malzemeleri için kullanılabiliyor.

‘BAŞKA SALGINLAR DA OLABİLİR’

Toplantıda pandemi döneminde hijyen, yeni normalleşme süreci ve alışkanlıklarla ilgili görüşlerini paylaşan Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Önder Ergönül, “Bugün tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile yaşanan süreç, insanların kişisel alışkanlıklarını ve tercihlerini radikal şekilde değişmeye zorladı. Yeni normal olarak adlandırılan bir değişimden geçiyoruz. Bundan sonra başka salgınlar da olabilir… Yüz yüze eğitim ile vakalar daha da artabilir, Ekim-Kasım-Aralık Türkiye için zor olabilir… Ne yazık ki aradan zaman geçince şimdi uygulanan önlemler unutulabiliyor. Bu nedenle şu anda ne öğretebiliriz diye bakmalı, bu fırsatı iyi kullanmalıyız. Bilime değer vermek öne çıkmalı. Koronavirüs deneyimi Türk toplumunda birçok konuda değişimin temellerini atabilir” dedi.