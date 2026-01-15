Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.353,99 %-0,13
        DOLAR 43,1881 %0,02
        EURO 50,3708 %0,12
        GRAM ALTIN 6.411,66 %-0,30
        FAİZ 36,85 %-0,62
        GÜMÜŞ GRAM 126,63 %-2,23
        BITCOIN 96.669,00 %-0,91
        GBP/TRY 57,9633 %-0,22
        EUR/USD 1,1633 %-0,09
        BRENT 64,39 %-3,20
        ÇEYREK ALTIN 10.483,07 %-0,30
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Arçelik ve Beko’dan kurutma makinesi alımına otomobil kampanyası - İş-Yaşam Haberleri

        Arçelik ve Beko’dan kurutma makinesi alımına otomobil çekilişi kampanyası

        Arçelik ve Beko kurutma makinesi alan tüketicilere elektrikli otomobil çekilişine katılım hakkı ve çeyiz paketlerine özel kurutma makinesi hediyesi gibi kampanyalar başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 14:53 Güncelleme: 15.01.2026 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurutma makinesi alımına otomobil çekilişi kampanyası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Arçelik, hayata geçirdiği yeni kampanyalarla kurutma makinesini daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda Arçelik ve Beko markalarıyla yürütülen kampanyalarla, kurutma makinesi satın alan tüketicilere her iki markada da 5’er adet olmak üzere toplam 10 adet elektrikli otomobil çekilişine katılma hakkı sunulurken, seçili çeyiz paketlerinden yararlanan tüketiciler hem kurutma makinesi hediyesi hem de çekiliş hakkından faydalanabiliyor.

        Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer yaptığı değerlendirmede, “Kurutma makineleri, sunduğu zaman tasarrufu, kullanım konforu ve enerji verimliliğiyle tüketicilerin günlük hayatında somut fayda yaratan ev teknolojilerinin başında geliyor. Arçelik olarak 1984 yılında Türkiye’nin ilk yerli çamaşır kurutma makinesiyle bu alanda önemli bir yeniliği evlere taşıdık. Bu ürünle birlikte tüketicilerimiz hem zamandan tasarruf etti hem de mevsime bağlı kalmadan kıyafetlerini hızlı ve zahmetsizce kurutma imkânına kavuştu. O günden bu yana geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojilerle kurutma makinelerini daha verimli, daha konforlu ve daha erişilebilir hale getirmeyi sürdürüyoruz. Tüketicilerimizin Arçelik’e duyduğu güven, kurutma makineleri pazarının Türkiye’de bugün ulaştığı ölçeğin de temelini oluşturuyor. Gelinen noktada Türkiye kurutma makineleri pazarı Avrupa’nın en büyük pazarı olmaya aday. 2025 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla yaklaşık 31 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Yıl sonunda bu hacmin yaklaşık 1,5 milyon adetle 36 milyar TL seviyesine yaklaşmasını bekliyoruz. Türkiye’de kurutma makinesinin hanelerde kullanım oranının da hâlâ %11 seviyelerinde olması bu pazarda önemli bir büyüme potansiyeline işaret ediyor. Oluşturduğumuz bu pazarda lider konumumuzu sürdürürken, ısı pompalı sistemlerden akıllı sensörlere uzanan çözümlerimizle enerji verimliliğini artırıyor, giyime hazır kurutma gibi özelliklerle kullanıcı deneyimini sürekli ileri taşıyoruz. Arçelik ve Beko markalarıyla yürüttüğümüz kampanyalarla, hayatı kolaylaştıran bu çözümlerin daha geniş kitleler için erişilebilir olmasını sağlamayı, kategorinin gelişimini hızlandırmayı ve pazarın sağlıklı büyümesini desteklemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Merdiven boşluğunda ölü bulundu

        Karabük'te Hasan K. (77) oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda komşusu tarafından ölü bulundu. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Durumu çok ciddi
        Durumu çok ciddi
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"