Arçelik, hayata geçirdiği yeni kampanyalarla kurutma makinesini daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda Arçelik ve Beko markalarıyla yürütülen kampanyalarla, kurutma makinesi satın alan tüketicilere her iki markada da 5’er adet olmak üzere toplam 10 adet elektrikli otomobil çekilişine katılma hakkı sunulurken, seçili çeyiz paketlerinden yararlanan tüketiciler hem kurutma makinesi hediyesi hem de çekiliş hakkından faydalanabiliyor.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer yaptığı değerlendirmede, “Kurutma makineleri, sunduğu zaman tasarrufu, kullanım konforu ve enerji verimliliğiyle tüketicilerin günlük hayatında somut fayda yaratan ev teknolojilerinin başında geliyor. Arçelik olarak 1984 yılında Türkiye’nin ilk yerli çamaşır kurutma makinesiyle bu alanda önemli bir yeniliği evlere taşıdık. Bu ürünle birlikte tüketicilerimiz hem zamandan tasarruf etti hem de mevsime bağlı kalmadan kıyafetlerini hızlı ve zahmetsizce kurutma imkânına kavuştu. O günden bu yana geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojilerle kurutma makinelerini daha verimli, daha konforlu ve daha erişilebilir hale getirmeyi sürdürüyoruz. Tüketicilerimizin Arçelik’e duyduğu güven, kurutma makineleri pazarının Türkiye’de bugün ulaştığı ölçeğin de temelini oluşturuyor. Gelinen noktada Türkiye kurutma makineleri pazarı Avrupa’nın en büyük pazarı olmaya aday. 2025 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla yaklaşık 31 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Yıl sonunda bu hacmin yaklaşık 1,5 milyon adetle 36 milyar TL seviyesine yaklaşmasını bekliyoruz. Türkiye’de kurutma makinesinin hanelerde kullanım oranının da hâlâ %11 seviyelerinde olması bu pazarda önemli bir büyüme potansiyeline işaret ediyor. Oluşturduğumuz bu pazarda lider konumumuzu sürdürürken, ısı pompalı sistemlerden akıllı sensörlere uzanan çözümlerimizle enerji verimliliğini artırıyor, giyime hazır kurutma gibi özelliklerle kullanıcı deneyimini sürekli ileri taşıyoruz. Arçelik ve Beko markalarıyla yürüttüğümüz kampanyalarla, hayatı kolaylaştıran bu çözümlerin daha geniş kitleler için erişilebilir olmasını sağlamayı, kategorinin gelişimini hızlandırmayı ve pazarın sağlıklı büyümesini desteklemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.