Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Archie Brown: Düzeltecek hala çok şeyimiz var - Fenerbahçe Haberleri

        Archie Brown: Düzeltecek hala çok şeyimiz var

        Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, Lazio maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 01:17 Güncelleme: 31.07.2025 - 01:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Düzeltecek hala çok şeyimiz var"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Genk'ten 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Archie Brown, Lazio maçının hemen ardından sezon öncesi kampından ve taraftarlardan bahsetti.

        Evinde olduğundan dolayı mutlu olduğunu belirten Archie Brown, "Bana göre sezon öncesi gayet keyifli ve güzel geçti. Bu süreç içerisinde çok sıkı bir şekilde çalıştık. Buraya geldiğim zamandan beri çok güzel inşalarla da tanıştım. Hep beraber geliştik, oynadığımız maçlardan güzel neticeler de aldık. Yapacak ve düzeltecek hala çok şeyimiz var. Bugün taraftarlarımızın karşısında oynamak çok güzeldi. Taraftarlarımız gerçekten çok güzel enerji ve ambiyans yarattılar. Evimde olduğum için gerçekten çok mutluyum." şeklinde konuştu.

        İngiliz oyuncu, gösterdiği performansla taraftarlardan olumlu tepkiler oluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kanada Başbakanı'ndan Filistin açıklaması
        Kanada Başbakanı'ndan Filistin açıklaması
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        MGK: Hızlı ve istikrarlı ilerlenecek
        MGK: Hızlı ve istikrarlı ilerlenecek
        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı
        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı
        Süreç komisyonunda gözler Meclis'te
        Süreç komisyonunda gözler Meclis'te
        Diploma davasında yeni gelişme
        Diploma davasında yeni gelişme
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!