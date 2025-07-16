Archie Brown: Kanımın son damlasına kadar savaşacağım

Transfer sürecine değinen savunma oyuncusu, şöyle devam etti:

"Buraya geldikten sonra aslında şunu da söylemek gerekiyor; çünkü artık bu bir sır değildir, başka takımlardan da bana ilgi vardı. Transferin ilk aşamasından bahsedecek olursak Devin Bey (Özek) ile bir görüşme gerçekleştirdik. Bana, kulübün ne kadar büyük bir kulüp olduğundan bahsetti. Onunla yapmış olduğum konuşmadan sonra Fenerbahçe'nin beni ne kadar istediğini daha çok fark etmiş oldum. Taraftarlarımızın beni nasıl karşılayacağından, buradaki ilgiden, taraftarlarımızın göstermiş olduğu tutkudan bahsetti. Kulübün benimle ilgili sahip olduğu planlar konusunda çok net açıklamalar yaptı, çok net söylemlerde bulundu. Bu da buraya gelmemde çok büyük etki oluşturdu. Sayın başkanımızla ilgili şunları söyleyebilirim, yaptığımız konuşmada şöyle bir sohbet gerçekleşti; çok özel bir ortamın oluşturulduğunu hissettirdi bu sezon özelinde ve beklentinin ne kadar fazla olduğundan bahsetti."