Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut'un açıklamasından öne çıkan satır başları;



- "Türkiye, geçen yıl 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım miktarına ulaştı."



- "Geçen yıl Türkiye'de en çok yatırım yapan iki ülke Hollanda ve Azerbaycan oldu."



Ayrıntılar birazdan...