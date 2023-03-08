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Arda Güler: 10 numarayı hep çok özel isimler giyer

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Sevilla ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları öncesi UEFA'ya açıklamalarda bulundu. İşte Arda Güler'in sözleri...

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HABERTURK.COM / AA
  • Arda Güler: 10 numarayı hep çok özel isimler giyer

    Fenerbahçe forması giyen Arda Güler, Sevilla ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı öncesi UEFA'nın sorularını yanıtladı.
  • Arda Güler: 10 numarayı hep çok özel isimler giyer

    18 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma ile Avrupa Ligi'nde oynamanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.
  • Arda Güler: 10 numarayı hep çok özel isimler giyer

    ''10 NUMARAYI HEP ÇOK ÖZEL İSİMLER GİYER''

    Sarı-lacivertli ekibin genç yıldızı Arda Güler, hep 10 numaralı formayı giyme hayali olduğunu dile getirerek, "Dünya futbolunda da Türkiye'de de 10 numarayı hep çok özel isimler giyer. Kulübüm de bunu bana layık gördü. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Fenerbahçe'de birçok dünya yıldızı 10 numarayı giydi. Bu isimleri saydığımızda 10 numaranın ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Hepsi de dünyaca ünlü isimler, yıldız oyuncular. Ben de inşallah onlar gibi kariyer yapabilirim" diye konuştu.
  • Arda Güler: 10 numarayı hep çok özel isimler giyer

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı unutulmaz oyuncularından Alex De Souza'yı idol olarak gördüğünü anlatan Arda, sarı-lacivertli taraftarların kendisini bağrına bastığını söyledi.
  • Arda Güler: 10 numarayı hep çok özel isimler giyer

    Kendisi için her şeyin yolunda gittiğini vurgulayan genç oyuncu, "Fenerbahçe forması ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynamak çok güzel bir duygu. Özellikle bu sezon takım olarak çok iyi gidiyoruz. Biliyorsunuz ki gruplardan da lider çıktık. Her şey yolunda. Bu anlamda çok özel duygular diyebilirim." şeklinde konuştu.
  • Arda Güler: 10 numarayı hep çok özel isimler giyer

    Öte yandan, takım arkadaşı Batshuayi, Arda Güler için, "O saf bir yetenek. Çok çalışkan. Her antrenmandan önce ve sonra çalışıyor. Bu çoğu genç oyuncunun yaptığı bir şey değil. Sahada birçok özelliğe sahip. Top ayağına gelmeden önce ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Sakin ve çok klas. Uzun süredir Arda Güler gibi saf bir yetenek görmemiştim." değerlendirmesinde bulundu.

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