Arda Güler: 10 numarayı hep çok özel isimler giyer

''10 NUMARAYI HEP ÇOK ÖZEL İSİMLER GİYER''

Sarı-lacivertli ekibin genç yıldızı Arda Güler, hep 10 numaralı formayı giyme hayali olduğunu dile getirerek, "Dünya futbolunda da Türkiye'de de 10 numarayı hep çok özel isimler giyer. Kulübüm de bunu bana layık gördü. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Fenerbahçe'de birçok dünya yıldızı 10 numarayı giydi. Bu isimleri saydığımızda 10 numaranın ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Hepsi de dünyaca ünlü isimler, yıldız oyuncular. Ben de inşallah onlar gibi kariyer yapabilirim" diye konuştu.