Arda Güler'den Avustralya maçı öncesi motivasyon konuşması!

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da Arda Güler'in maç öncesi yaptığı konuşma ekrana geldi.

Türkiye, Dünya Kupası'ndaki ilk sınavını Avustralya karşısında verirken genç yıldızın takım arkadaşlarına verdiği mesaj dikkat çekti.

Arda Güler'in, mücadele öncesinde takım arkadaşlarına yaptığı o konuşma canlı yayında ekranlara gelirken, "Biz çok daha iyiyiz, ilk dakikadan bunu hissetsinler. Hadi!" ifadeleri duyuldu.

İşte o konuşma: