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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım Arda Güler'den Avustralya maçı öncesi motivasyon konuşması!

        Arda Güler'den Avustralya maçı öncesi motivasyon konuşması!

        A Milli Takım'ın Avustralya maçına çıkacağı sırada Arda Güler'in yaptığı konuşma canlı yayında ekrana geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 07:26 Güncelleme:
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        İşte Arda Güler'in motivasyon konuşması!

        2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da Arda Güler'in maç öncesi yaptığı konuşma ekrana geldi.

        Türkiye, Dünya Kupası'ndaki ilk sınavını Avustralya karşısında verirken genç yıldızın takım arkadaşlarına verdiği mesaj dikkat çekti.

        Arda Güler'in, mücadele öncesinde takım arkadaşlarına yaptığı o konuşma canlı yayında ekranlara gelirken, "Biz çok daha iyiyiz, ilk dakikadan bunu hissetsinler. Hadi!" ifadeleri duyuldu.

        İşte o konuşma:

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