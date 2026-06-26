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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım Arda Güler: Drama yapamayız, kötü oynadık ve elendik!

        Arda Güler: Drama yapamayız, kötü oynadık ve elendik!

        A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na ABD'yi 3-2 mağlup ederek veda etti. Karşılaşmanın ardından Arda Güler çarpıcı bir açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 08:00 Güncelleme:
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        "Drama yapamayız, kötüydük ve elendik!"

        Arda Güler, A Milli Takım'ın ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuştu. Mücadelede bir gol atan ve maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu dikkat çeken ifadeler kullandı.

        Arda Güler, "Maçtan önce üzgün ve moralimin bozuk olduğunu söylemişsiniz... Tüm eleştiriler haklı." dedi.

        Genç yıldız, "İyi oynamadık, insanlar ne deseler haklılar! Drama yapamayız! Kötü oynadık ve elendik!" ifadelerini kullandı.

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