Arda Güler: Drama yapamayız, kötü oynadık ve elendik!

Arda Güler, A Milli Takım'ın ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuştu. Mücadelede bir gol atan ve maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu dikkat çeken ifadeler kullandı.

Arda Güler, "Maçtan önce üzgün ve moralimin bozuk olduğunu söylemişsiniz... Tüm eleştiriler haklı." dedi.

Genç yıldız, "İyi oynamadık, insanlar ne deseler haklılar! Drama yapamayız! Kötü oynadık ve elendik!" ifadelerini kullandı.