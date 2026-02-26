Real Madrid ile Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin rövanş maçında karşı karşıya geldi. Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kazanan Real Madrid, evinde konuk ettiği Benfica'yı rövanşta 2-1 mağlup etti ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldı. Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'e maçtan sonra sevgilisi Duru Nayman, sürpriz bir kutlama gerçekleştirdi.

Duru Nayman, 21'inci yaşına giren Arda Güler'i maçın ardından bir pasta ile karşıladı.