        Haberler Magazin Arda Güler'e sevgilisi Duru Nayman'dan maç sonrası sürpriz doğum günü kutlaması

        Arda Güler'e maç sonrası sürpriz kutlama

        Duru Nayman, Real Madrid'de forma giyen sevgilisi Arda Güler'e maçtan hemen sonra sürpriz doğum günü kutlaması yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 10:53
        Maç sonrası sürpriz kutlama

        Real Madrid ile Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin rövanş maçında karşı karşıya geldi. Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kazanan Real Madrid, evinde konuk ettiği Benfica'yı rövanşta 2-1 mağlup etti ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldı. Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'e maçtan sonra sevgilisi Duru Nayman, sürpriz bir kutlama gerçekleştirdi.

        Duru Nayman, 21'inci yaşına giren Arda Güler'i maçın ardından bir pasta ile karşıladı.

        Kaldırımda yürüyen anne ile kızı, çöken binadan savrulan beton parçalarından kaçarak kurtuldu

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde, ağır hasarlı binanın yıkım çalışmasında çöktüğü sırada, kaldırımda yürüyen anne ile kızının, savrulan beton parçalarından kaçarak kurtulduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.  (DHA)

        #arda güler
        #Duru Nayman
