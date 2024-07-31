Arda Güler için sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
Defensa Central'in haberine göre; aracı bir kişi, Real Madrid'in Arda Güler için isteyeceği rakamı öğrenmek için ilk elden Real Madrid yönetimiyle görüştü. İşte detaylar
Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'in haberine göre; aracı bir kişi, Real Madrid'in Arda Güler için isteyeceği rakamı öğrenmek için ilk elden Real Madrid yönetimiyle görüştü.
Bu aracı kişi, soruşturmayı yapan kulübün Newcastle United olabileceğini, Madrid'in Arda Güler'i satışa çıkarması halinde 60 milyon euro artı 20 milyon euro bonus ödeyeceğini dile getirdi.
Haberde, ayrıca bu kişinin Real Madrid cephesine, "Eğer Arda'yı satmayı düşünüyorsanız, yarın satılır" ifadesini kullandığı belirtildi.
Ancak başkan Florentino Perez ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin böyle bir satışa sıcak bakmadığı ve Arda'nın kulübün geleceği için önemli bir değer olarak görüldüğü belirtildi.
Real Madrid'deki ilk sezonunda 12 maçta süre bulan Arda Güler, 6 kez gol sevinci yaşamıştı.
BÜYÜLEMEYE DEVAM EDİYOR
Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, sezon öncesi kampında herkesi büyülemeye devam ediyor.
Arda Güler'in kamptaki performansı İspanyol basınında da yankı bulmaya devam ediyor. Defenca Central, genç yıldızın performansından övgüyle bahsederken, "Ne Endrick ne de Modric: Sezon öncesi kampında Ancelotti'yi en çok etkileyen oyuncu Arda Güler" ifadelerini kullandı.
Haberin devamında ise şu ifadelere yer verildi; "Madrid'in teknik ekibi geçmişte sakatlıklarla boğuşan Arda Güler'in etkileyici bir geri dönüş yaptığına inanıyor ve bu yılın '15' (Arda Güler'in yeni forma numarası) için harika bir yıl olacağına vurgu yapıyor."