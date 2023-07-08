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Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin transfer dönemi başlar başlamaz kendisine telefon ettiğini ve "Bana söz ver, geleceksin" dediğini aktaran Arda, "Ancelotti ilk transfer dönemi başladığında ve daha sonrasında birkaç kez beni aradı ve takımda beni nerelerde kullanabileceğini anlattı. Bu benim için çok önemliydi. Çok saygı duyduğum biri." açıklamasında bulundu.