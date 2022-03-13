Arda Güler tarihe geçti!

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Alanyaspor’u 5-2 mağlup ettiği müsabakada sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Arda Güler, ilk kez golle tanıştı. Müsabakanın 74. dakikasında Mesut Özil’in yerine dahil olan Güler, 78. dakikada orta alanda aldığı topu sol tarafa Szalai’ye bıraktı. Macar futbolcunun sol taraftan ceza sahası içi arka direğe attığı topu Rossi kafayla Arda’nın önüne indirdi ve 17 yaşındaki futbolcu gelişine yaptığı vuruşla takımının üçüncü, kendisinin ise kariyerindeki ilk lig golünü kaydetti.

HEM İLK GOLÜNÜ ATTI HEM DE TARİHE GEÇTİ!

17 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinin ilk golünü atarken Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinin gol kaydeden en genç futbolcusu (17 yaş 16 gün) oldu.

Öte yandan Arda Güler, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a attığı 5. golde de asisti yapan isim oldu. Böylece Arda Güler, 17 yaşında Fenerbahçe formasıyla bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk isim olarak da tarihe geçti.

"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN"

Arda Güler maçın ardından şunları söyledi: "Kazanmamız gereken önemli bir maçtı. Sonradan girip katkı verdiğim için çok mutluyum. Taraftarlarımıza armağan olsun. Allah'a şükürler olsun. Gol attığım için çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah devamı gelir. taraftarın çok büyük desteği var. Teşekkür ederim. Takımda yabancı, Türk herkes yardım ediyor. Onlara da teşekkür ederim."