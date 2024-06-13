Arda Güler’den TRT İspanyolca için özel mesaj

Milli futbolcu Arda Güler, gönderdiği video mesajında, TRT’nin yeni dijital haber platformunun, İspanyolca konuşan topluluklara hitap edecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Genç futbolcu, “TRT'nin yeni bir dijital haber platformuyla İspanyolca olarak yayın yapacağını görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu platform sayesinde İspanyolca konuşan toplulukla Türk halkının birbirine katkı sağlayacağından eminim” sözlerini kullanarak TRT İspanyolca'ya yayın hayatında başarılar diledi.

Arda Güler, iki toplum arasında kültürel ve sosyal bağların güçlenmesine katkı sağlayacak olan bu girişimi oldukça önemli bulduğunu belirtti.