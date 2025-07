Arda Turan: Bir saniye bile tereddüt etmedim

Eyüpspor ile geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamladıktan sonra Shakhtar Donetsk'in yolunu tutan teknik direktör Arda Turan, geliş süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BİR SANİYE BİLE TEREDDÜT ETMEDİM"

İspanyol basınından Marca'ya konuşan genç teknik adam, görevi kabul etme sebebini şu sözlerle anlattı:

"Bir saniye bile tereddüt etmedim. Buradaki insanlar neredeyse üç yıldır çok zor bir dönemden geçiyor. Böyle bir ortamda, insanların her gün ve her saniye bunu yaşadığı bir yerde nasıl tereddüt edebilirdim ki? Biz buraya insanların hayatına yaptığımız işle biraz da olsa neşe katmak için geldik. Onları futbolumuzla ve elde edeceğimiz başarılarla olabildiğince mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Kalbim ve düşüncelerim her zaman onlarla birlikte."