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Arda Turan da, 'manevi annem' dediği Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın ölümüyle sarsıldı.



Turan, Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarla üzüntüsünü dile getirdi. Turan paylaştığı karelere, "Bu hangi yaz biraderim...! Dünyada güldüğün mutlu olduğun gibi ahirette de gül mutlu ol inşallah... Allah rahmet eylesin..." notunu düştü.