Arda Turan'ın Shakhtar mesaisi başladı!

Shakhtar Donetsk teknik direktörlüğüne getirilen Arda Turan'ın Ukrayna ekibiyle macerası resmen başladı. Genç çalıştırıcı, yeni takımıyla tanıştı.

Arda Turan; Shakhtar Donetsk'in hazırlık kampı için gittiği Slovenya'nın Brdo kentinde yöneticiler tarafından karşılandı. 38 yaşındaki teknik adam daha sonra takımla bir toplantı yaptı.

Samimi bir ortamda geçtiği gözlenen tanışmaya ilişkin görüntüler de kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.