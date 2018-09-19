Arda Turan’a, Sinem Kobal tazminatı

Arda Turan ve Sinem Kobal, özel hayatlarıyla ilgili sözleri için Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak’dan toplam 600 bin liralık tazminat talep etti. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ve Başakşehirspor’da futbol kariyerine devam eden Arda Turan, Sinem Kobal ile sevgili olduğu dönemde açtığı tazminat davasını kazandı