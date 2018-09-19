Arda Turan ve Sinem Kobal, özel hayatlarıyla ilgili sözleri için Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak’dan toplam 600 bin liralık tazminat talep etti. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ve Başakşehirspor’da futbol kariyerine devam eden Arda Turan, Sinem Kobal ile sevgili olduğu dönemde açtığı tazminat davasını kazandı
1
1|16
Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin özel haberine göre, 2010 yılında Telegol programında futbol yorumcusu Erman Toroğlu’nun kendisiyle ilgili söylediği sözler nedeniyle tazminat davası açan Arda Turan, 8 yıl sonra tazminat almaya hak kazandı.
2
2|16
Hukuk Genel Kurulu, Erman Toroğlu’nun Arda Turan ile ilgili televizyon programında kullandığı sözler nedeniyle tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.
3
3|16
Toroğlu, 10 Ekim 2010 günü Telegol programında Arda Turan’ın yaşam şeklini eleştirerek, sakatlanmasını da kendi sakatlanmasına benzetti. Turan’ın “fazla seks yapmaktan” ve “kendisine iyi bakmamaktan” dolayı sakatlandığı iddia eden Toroğlu, bu sözleri nedeniyle tazminat ödemeye mahkum oldu.
4
4|16
Arda Turan ve Sinem Kobal bu sözleri nedeniyle Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak’dan toplam 600 bin liralık tazminat talep etti.
5
5|16
Milli takımın başarısızlıklarının ve milli futbolcu Arda Turan’ın idman sırasında sakatlanarak maçlarda forma giyememesinin nedenini “Fazla seks yapmasına” bağlayan Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak, İstanbul Anadolu 11. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından toplam 20 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
6
6|16
Yargıtay 4. Dairesi, verilen tazminat miktarını fazla buldu. Yargıtay’ın bozma kararına yerel mahkeme direndi. Dosya Hukuk Genel Kurulu gündemine geldi.
7
7|16
Hukuk Genel Kurulu, yerel mahkemenin verdiği kararın yerinde olduğuna ve Arda Turan ve Sinem İmirzalıoğlu’na toplam 20’şer bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
8
8|16
Genel Kurul, Toroğlu ve Özdenak’ın Arda Turan ile ilgili kullandıkları sözlerin basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine, kamunun bilgilendirilmesi sınırını aştığına ve kişilik haklarına saldırıda bulunulduğuna dikkat çekti.
9
9|16
Bu kararın ardından Arda Turan ve Sinem Kobal'a yasal faiziyle birlikte 20’şer bin lira tazminat ödenmesi kesinleşmiş oldu.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.