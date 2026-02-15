Arda Turan’dan Kasımpaşa’ya ziyaret
Antalya'da kampta olan Shakhtar Donetsk Takımı'nın Teknik Direktörü Arda Turan dün Kasımpaşa kulübünü ziyaret etti.
Giriş: 15.02.2026 - 19:59 Güncelleme: 15.02.2026 - 20:08
Kasımpaşa Yöneticisi İbrahim Yıldız ve Arda Turan
Arda Turan, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’ndeki ziyarette Emre Belözoğlu, Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci ve Kerem Demirbay ile sohbet etti ve Karagümrük maçı öncesi takıma başarılar diledi.
