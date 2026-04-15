Arda ve Okan Turan birbirini sildi
Arda Turan ve Okan Turan'ın arasının açıldığı iddia edildi. Söylentilere göre; iki kardeş, eşlerinin arasında yaşanan gerilim nedeniyle küstü
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan ile eltisi Katre Turan arasındaki soğukluğun aile içine yansıdığı ileri sürüldü.
Arda ve kardeşi Okan Turan’ın sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması, krizin sadece eltilerle sınırlı kalmadığı yorumlarını beraberinde getirdi.
Eltiler arasındaki buzların temeli, geçmişte çekilen bir YouTube videosuna dayanıyor. Videoda fotoğraf çektirmek isteyen Katre Turan'a, Aslıhan Doğan'ın "Kameraman meşgul, çekemez. Katre'nin 'az fotoğrafım çekilecek' diye bir korkusu var" diyerek, çıkışması, izleyicilerin dikaktini çekmişti.
Geçtiğimiz yıl ekim ayında oğlu Hamza Turan'a doğum günü partisi yapan Aslıhan Doğan'ın, Katre Turan'ı partiye çağırmadığı iddia edilmişti.
Katre Turan'ın da baby shower partisinde Aslıhan Doğan'ın yer almaması dikkatlerden kaçmamıştı.