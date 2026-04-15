Arda ve Okan Turan birbirini sildi

7 metre yüksekliğe ağaç ev yaptı, hayali gerçek oldu

Rize'de doğup, büyüyen ve yaşamını İstanbul'da sürdüren Resul Bilen (35), 10 yaşında kurduğu ağaç ev hayalini 25 yıl sonra gerçeğe dönüştürdü. Bilen, dedesinden miras kalan ceviz ağacının üzerine 7 metre yüksekliğe ahşap ev inşa etti. Resul Bilen, "Ağaç ev yapmak çocukluk hayalimdi. Herkes köyüne ev yaptırmak ister, ben biraz farklı olsun istedim" dedi.