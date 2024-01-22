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        Haberler Yaşam Ardahan'da karlı arazide yiyecek arayan vaşak ile iki yavrusu görüntülendi

        Ardahan'da karlı arazide yiyecek arayan vaşak ile iki yavrusu görüntülendi

        Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ile iki yavrusu, Ardahan'ın Göle ilçesi kırsalında, kar örtüsü üzerinde yiyecek ararken görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:08 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:10
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        Ardahan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gürhan Çopur, Göle ilçesi kırsalında ailesiyle gezinti yaptığı sırada vaşak ile iki yavrusuna rastladı.

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        Çopur, kar örtüsü üzerinde yiyecek arayan vaşak ailesini, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

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        Gürhan Çopur, gezinti sırasında vaşaklarla karşılaştığını belirterek, "Ardahan kırsalında ailemle doğa gezintisi yaparken, bir anne ile iki yavru vaşağa rastladım. Bu anları kameraya kaydettim" dedi.

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        #vaşak
        #vaşak yavruları
        #Ardahan
        #haberler
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