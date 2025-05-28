Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu - Güncel haberler

Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu - Güncel haberler

Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkilendi. Şiddetli dolu ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti

Anadolu Ajansı Giriş: 28.05.2025 - 19:20 Güncelleme: 28.05.2025 - 19:20 facebook

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