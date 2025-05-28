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        Haberler Gündem Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu - Güncel haberler

        Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu

        Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkilendi. Şiddetli dolu ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 19:20 Güncelleme: 28.05.2025 - 19:20
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        Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu
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        Kentte akşam saatlerine doğru başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.

        Kısa süreli yağışın ardından etraf beyaza büründü, park halindeki araçların üzeri dolu taneleriyle kaplandı.

        Şiddetli dolu ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

        Vatandaşlardan Salih Zeki Kaya, AA muhabirine, yağışın aniden başladığını belirterek, "Kışı aratmadı çok sert yağdı. Allah afetten korusun. Biraz daha uzun sürseydi araçlara zarar verirdi." dedi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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