Ardahan'daki bir köydeki taş ocağında yaşanan patlamada 4 kişi ağır yaralandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin Çataldere köyünde bulunan Salduzlar Beton AŞ'ye ait taş ocağında henüz belirlenemeyen sebeple patlama oldu.



Patlamada, taş ocağındaki Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralandı.

Yaralılar, taş ocağına çağrılan ambulanslar ile Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.