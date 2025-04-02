Taşan Kura nehrini babasıyla görmeye gelen Çisem Sultan Başlı, "Havaların ısınmasıyla birlikte dağlarda eriyen kar suları, yağan yağmur ve Kura nehrinin üzerindeki buz kütlelerinin çözülmesiyle Kura nehri taştı. Bizde babamla ara tatili değerlendirmek için bu manzarayı görmeye geldik. Ve çok beğendik" dedi.