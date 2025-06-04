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        Haberler Bilgi Gündem AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI 2025? 5 Haziran Perşembe arefe günü Borsa İstanbul çalışıyor mu, kaça kadar açık, yarım gün mü, işlem yapılır mı?

        Arefe günü borsa açık mı, kapalı mı? 5 Haziran Perşembe arefe günü Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

        Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Hafta içi olması nedeniyle arefe günü Borsa İstanbul'un çalışma durumu merak ediliyor. İşlem yapmak isteyenler, borsanın saat kaça kadar açık olduğunu öğrenmek istiyor. Bu kapsamda ''Arefe günü Borsa İstanbul çalışıyor mu, kaça kadar açık, yarım gün mü, işlem yapılır mı?'' soruslarına yanıt aranıyor. 2025 Borsa İstanbul resmi tatil takvimi inceleniyor. Peki, 5 Haziran 2025 Perşembe arefe günü borsa açık mı, kapalı mı? İşte, arife günü Borsa İstanbul çalışma saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 10:03 Güncelleme: 04.06.2025 - 10:03
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        1

        Arefe günü borsa açık mı, kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu yıl Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Bu sebeple yatırımcılar ve borsayı yakından takip edenler, bayram öncesi olan arefe gününde Borsa İstanbul’un çalışma durumunu öğrenmek istiyor. Peki, 5 Haziran 2025 Perşembe arefe günü borsa çalışıyor mu, kaça kadar açık, yarım gün mü, işlem yapılır mı? İşte, Kurban Bayramı arife günü Borsa İstanbul çalışma takvimi 2025…

        2

        5 HAZİRAN 2025 AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

        Arefe günü yarım gün tatil olduğundan öğleden sonra borsa kapalı olacak.

        Buna göre borsa, 5 Haziran 2025 Perşembe günü 13.00'e kadar işlem alırken 13.00'ten sonra kapalı olacak.

        3

        BAYRAMDA BORSA İSTANBUL AÇIK MI, KAPALI MI?

        Resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşları, özel ve devlet bankaları, noterler, resmi daireler, üniversiteler ve okullar kapalı oluyor.

        Kurban Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul, 6-9 Haziran tarihlerinde hizmet vermeyecek.

        4

        BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı. Bayram tatili, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlayacak olup 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecek.

        Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran 2025 tarihinde dönülecek. Buna göre Borsa İstanbul, bayramdan sonraki ilk iş günü olan 10 Haziran Salı gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

        5

        BORSA İSTANBUL TAKAS İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Borsa İstanbul’un resmi açıklamasına göre, 5 Haziran 2025 Perşembe günü takas yapılmayacak.

        3 Haziran Salı tarihli işlemlerin takası 10 Haziran Salı günü yapılacak. 4 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Perşembe tarihli işlemlerin takası ise 11 Haziran 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek.

        6

        2025 BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ

        1 Ocak 2025, Çarşamba Yeni Yıl Tatili - Kapalı

        29 Mart 2025, Cumartesi Ramazan Bayramı Arefesi - Kapalı

        30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı Ramazan Bayramı - Kapalı

        23 Nisan 2025, Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı

        1 Mayıs 2025, Perşembe Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı

        19 Mayıs 2025, Pazartesi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı

        5 Haziran 2025, Perşembe Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

        6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi Kurban Bayramı - Kapalı

        15 Temmuz 2025, Salı Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı

        30 Ağustos 2025, Cumartesi Zafer Bayramı - Kapalı

        28 Ekim 2025, Salı Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

        29 Ekim 2025, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı - Kapalı

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