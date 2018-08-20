Arefe günü 9 günlük Kurban Bayramı tatili içerisinde yer alıyor. Hal böyle olunca arefe günü nerelerin açık olduğu da merak konusu oluyor. Merak edilen yerlerin başında ise eczaneler, PTT ve bankalar geliyor. Peki; Arefe günü yani bugün eczaneler açık mı? Bugün PTT ve bankalar açık mı? İşte cevabı...



AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar Pazartesi günü yarım gün açık olacak. Bankacılık işlemlerini yapmak isteyenler Pazartesi günü saat 12.30'a kadar işlemlerini bankalarda tamamlayabilirler.

AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI?

Bankalar için geçerli olan durum PTT için de geçerli. PTT'de işlem yapmak isteyenler için 20 Ağustos Pazartesi günü saat 12.30'a kadar PTT'ler açık olacak. Banka ve PTT'ler Pazartesi günü saat 12.30'dan sonra bayram tatiline çıkacaklar.

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'in 34. maddesinde yer alan "Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler." iafedesi gereği 20 Ağustos Pazartesi günü sadece nöbetçi eczanelerimiz hizmet verecek, diğer eczaneler kapalı olacak.

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