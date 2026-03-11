Arefe Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Ramazan Bayramı arefesi için geri sayım sürüyor. Arefe günü her zaman bayram öncesinde alışverişlerin yapıldığı, mezarlık ziyaretlerinin gerçekleştirildiği ve bayram hazırlıklarının tamamlandığı özel bir gün olarak kabul ediliyor. Peki Arefe Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Giriş: 11.03.2026 - 17:12 Güncelleme:
1
Arefe Günü tarihi Diyanet tarafından duyuruldu. Ramazan Bayramı bu sene cuma gününe denk gelirken şimdiden tatil planları yapmaya başlayan çalışanlar ve öğrenciler, arefe gününün tam mı yarım gün mü olduğunu araştırmaya başladı. İşte, 2026 Arefe Günü tarihi
2
AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
2026 Ramazan Bayramı arefe günü, 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor.
RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?
2026 yılında Ramazan Bayramı mart ayında kutlanacak. Dini günler takvimine göre bayramın ilk günü 20 Mart Cuma gününe denk geliyor.
3
Ramazan Bayramı arefesi: 19 Mart 2026 Perşembe (yarım gün tatil)
Ramazan Bayramı 1. gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. gün: 22 Mart 2026 Pazar
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ