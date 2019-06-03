Arefe günü PTT, bankalar ve eczane açık mı sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan Bayramı öncesi yarım gün ilan edilen Arefe gününde çeşitli işlem yapacak olan vatandaşlar kamu kurum ve kuruluşların çalışma saatini araştırıyor. İşte detaylar...

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

4-5-6 Haziran tarihlerinde tatil yapacak olan bankalar, 3 Haziran Pazartesi günü yarım gün (12.30'a kadar) , 7 haziran Cuma günü de tam gün çalışacak. Bayram izni idari izin olduğu için özel sektörü kapsamıyor.

AREFE GÜNÜ BANKA EFT AÇIK MI?

Arefe günü olması sebebiyle bugün tüm bankalarda internet üzerinden yapılan EFT işlemleri öğlene kadar yapılabilecek. Öğleden sonraki EFT işlemleri 7 Haziran Cuma gününe kalacak.

AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI?

Bankalar için geçerli olan durum PTT için de geçerli. PTT'de işlem yapmak isteyenler için 3 Haziran Pazartesi günü saat 12.30'a kadar PTT'ler açık olacak. Banka ve PTT'ler Pazartesi günü saat 12.30'dan sonra bayram tatiline çıkacaklar.

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı arefe günü yani 3 Haziran Pazartesi sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek, diğer eczaneler kapalı olacak.

3 HAZİRAN İL İL NÖBETÇİ ECZANE