Arif Ertan Güntav'ın oğlu Sinan Güntav'dan teşekkür paylaşımı
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Arif Ertan Güntav, son yolculuğuna uğurlandı. Oyuncunun oğlu Sinan Güntav, sosyal medyadan bir teşekkür mesajı yayımladı
Giriş: 16 Nisan 2026 - 21:40
Oyunculuğunun yanı sıra kamera arkasında da görev alan Arif Ertan Güntav, 75 yaşında hayatını kaybetmişti. Güntav, 15 Nisan çarşamba günü ikindi namazının ardından Selimiye Çiçekçi Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Babasının kaybıyla sarsılan müzisyen Sinan Güntav, defin işlemlerinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir teşekkür mesajı yayımladı.
"ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN"
Güntav, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Babamın cenazesinde beni yalnız bırakmayan değerli müzisyen ve solist sanatçı arkadaşlarıma, dostlarıma ve ağabeylerime çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun.
