BÜYÜK ARAMA BAŞLATILDI

Jandarma Türkiye'nin ilk su altı kadavra köpeği "Mavi" ile arama başlatıldı. Arama kapsamında Arife Gökçe'yi bulmak için kaybolduğu köyünün her tarafı adım adım arandı. Ayrıca su altı arama timi de Arife Gökçe'nin şüpheli kaybıyla ilgili Almus Barajı'nda da arama yaptı. Bununla birlikte şüpheli Sinan Sardoğan'la ilgili kan donduran yeni iddialar ortaya çıktı.

Yayına bağlanan mağdurlardan biri Sinan'ın İETT otobüsünde kayınvalidesine telefondan açtığı cinsel içerikli filmi gösterdiğini, kendilerini gittikleri hastaneye kadar takip ettiklerini söyledi. Takip edildiklerini fark ettiğinde ise Sardoğan'ı darp ettiğini anlattı.

Yine yayına bağlanan Sinan'ın asker arkadaşı ise Sinan'ın takıntılı ve kindar olduğunu belirtti.

Yayına bağlanan bir başka mağdur ise annesinin şehirlerarası terminalde Sinan'a acıyıp tost aldığını bu sırada Sinan'ın annesine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.