Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arife Gökçe olayında son detaylar! Sinan Sardoğan hakkında şoke eden iddialar

Arife Gökçe'nin kaybı, üzerinden geçen bir ayın ardından kamuoyunda merak edilip araştırılıyor. Yaşlı kadının kaybıyla ilgili şüphe oklarının çevrildiği Sinan Sardoğan ise küçük çocuğa taciz iddiasıyla tutuklandı. Sardoğan'ın cezaevinde intihar ettiği iddia edildi. Peki, Arife Gökçe bulundu mu? Sinan Sardoğan hakkında detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Arife Gökçe olayında son detaylar! Sinan Sardoğan hakkında şoke eden iddia! Arife Gökçe bulundu mu?

    Tokat'ın Almus ilçesinde 64 yaşındaki 5 çocuk annesi Arife Gökçe 17 Aralık günü şüpheli şekilde kayboldu. Şüpheli kayıp, Arife Gökçe'nin eşi Fikri Gökçe eve geldiğinde ortaya çıktı. Fikri Gökçe eve döndüğünde soba üzerinde süt ocakta altı açık şekilde duran tavadaki tavuğu gördü. Eşinin telefonunun da evde olduğunu gören Fikri Gökçe eşini aramaya başladı. Kısa süreli aramanın ardından Fikri Gökçe Jandarma ve AFAD'a başvurdu.
  • Arife Gökçe olayında son detaylar! Sinan Sardoğan hakkında şoke eden iddia! Arife Gökçe bulundu mu?

    İhbar üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Kadavra ve iz takip köpekleri ile ev ve çevresi ile ormanlık alanda çalışmalar yapıldı. Yaklaşık bir hafta süren arama çalışmalarda Gökçe'ye ait bir ize rastlanmadı. Arazide yürütülen arama çalışmaları sonlandırılırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Gökçe'nin öldürülme, kaçırılması veya kendi isteğiyle evden ayrılmış olma ihtimalleri değerlendirilirken, Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından, çalışmaları sürdürmek üzere 30 kişilik özel ekip kuruldu. 

     
  • Arife Gökçe olayında son detaylar! Sinan Sardoğan hakkında şoke eden iddia! Arife Gökçe bulundu mu?

    MÜGE ANLI'YA İTİRAF

    Sapık mesajları ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Müge Anlı'nın pazartesi günü yaptığı yayının finalinde itiraflarda bulundu. İddiasına göre o gün akrabası olan Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan ile Arife Gökçe'nin evine gittiler. Kadir "Arife yenge bir dışarı gelir misin' diye seslendi ve yaşlı kadın kapıya çıkınca ensesine odunla vurup bayılttı. Kadını kucaklayan Kadir, Mustafa Karaaslan'ın arabasına bindirip kaçırdı.
  • Arife Gökçe olayında son detaylar! Sinan Sardoğan hakkında şoke eden iddia! Arife Gökçe bulundu mu?

    KAMERA ARKASINDA TECAVÜZ İDDİASI 

    Sinan Sardoğan o gün hiç görmedim dediği Arife Gökçe'nin kaçırıldığını iddia edince Müge Anlı onunla kamera arkasında konuştu. Sinan Sardoğan'ın kayıt dışı yaptığı o konuşmada, Kadir ve Mustafa'nın kaçırdıkları Arife Gökçe'ye tecavüz ettiklerini öne sürdü. Sinan Sardoğan kendisinin onlarla gitmediğini ve kadına tecavüz etmediğini iddia etti.
  • Arife Gökçe olayında son detaylar! Sinan Sardoğan hakkında şoke eden iddia! Arife Gökçe bulundu mu?

    İTİRAF MI İFTİRA MI? 

    27 Aralık 2022 Salı tarihli yayında Müge Anlı kamera arkasındaki konuşmalara istinaden olayda ismi geçen Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan'ı yayına çıkardı. Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan tüm iddiaları yalanlarken, jandarmaya da çağrıldıklarını ve ifade verdiklerini anlattılar. Yayında Kadir Durmuş'un izah edemediği durumlar ortaya çıkarken, onun da bir başka kadını taciz ettiği ifşa oldu. Ancak Kadir ile Mustafa'nın olay günü Arife Gökçe'nin evine gittiklerine dair ne bir delil ne de tanık vardı. Kadir ve Mustafa ile yayında yüzleşen Sinan Sardoğan söylediği her şeyi bu kez inkar etti.
  • Arife Gökçe olayında son detaylar! Sinan Sardoğan hakkında şoke eden iddia! Arife Gökçe bulundu mu?

    SİNAN'IN KIZ KARDEŞİ İSYAN ETTİ

    Canlı yayına Sinan Sardoğan'ın evli olan kız kardeşi Serap Bayrak da bağlandı. Serap Bayrak, kardeşinin Arife Gökçe'yi taciz ettiğini öğrendiğini ve kendisine itirafta bulunduğunu söyledi. Kardeşi Sinan'a doğruları anlatması için yalvaran Serap Bayrak, "Annen yaşındaydı bunu nasıl yaparsın" diyerek ağladı. Sinan Sardoğan ise kız kardeşine yaptığı itirafları da reddetti.
  • Arife Gökçe olayında son detaylar! Sinan Sardoğan hakkında şoke eden iddia! Arife Gökçe bulundu mu?

    ÇOCUKLARININ YANINDA DÖVMÜŞ 

    Kemal Karaaslan canlı yayında Sinan Sardoğan'ın Arife Gökçe'den önce de kendi eşi Fatma Karaaslan'ı taciz ettiğini anlattı. Sinan, evli ve çocuklu Fatma Karaaslan'ın önce cinsel içerikli mesajlarla taciz etmiş. Kemal Karaaslan şikayetçi olunca karakolda ifadesi alınıp serbest bırakılmış. Ama Sinan sapkınlıklarına devam etmiş hatta daha ileri boyuta taşımış. Fatma Karaaslan'ı çocuklarının yanında dövmüş, annesinin başını yarmış.
  • Arife Gökçe olayında son detaylar! Sinan Sardoğan hakkında şoke eden iddia! Arife Gökçe bulundu mu?

    BÜYÜK ARAMA BAŞLATILDI

    Jandarma Türkiye'nin ilk su altı kadavra köpeği "Mavi" ile arama başlatıldı. Arama kapsamında Arife Gökçe'yi bulmak için kaybolduğu köyünün her tarafı adım adım arandı. Ayrıca su altı arama timi de Arife Gökçe'nin şüpheli kaybıyla ilgili Almus Barajı'nda da arama yaptı. Bununla birlikte şüpheli Sinan Sardoğan'la ilgili kan donduran yeni iddialar ortaya çıktı.

    Yayına bağlanan mağdurlardan biri Sinan'ın İETT otobüsünde kayınvalidesine telefondan açtığı cinsel içerikli filmi gösterdiğini, kendilerini gittikleri hastaneye kadar takip ettiklerini söyledi. Takip edildiklerini fark ettiğinde ise Sardoğan'ı darp ettiğini anlattı. 

    Yine yayına bağlanan Sinan'ın asker arkadaşı ise Sinan'ın takıntılı ve kindar olduğunu belirtti.

    Yayına bağlanan bir başka mağdur ise annesinin şehirlerarası terminalde Sinan'a acıyıp tost aldığını bu sırada Sinan'ın annesine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.
  • Arife Gökçe olayında son detaylar! Sinan Sardoğan hakkında şoke eden iddia! Arife Gökçe bulundu mu?

    SİNAN SARDOĞAN İNTİHAR MI ETTİ?

    İstanbul Avcılar'da çocuğa cinsel saldırı iddiasıyla ilgili tutuklanan Sinan Sardoğan'ın cezaevinde intihar ettiği iddiası sosyal medyada hafta sonu en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Ancak iddiayla ilgili bir doğrulama gelmedi. 

    Sinan Sardoğan'nın Metris Cezaevi'nde yattığı ve herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.

    Öte yandan Arife Gökçe'yi arama çalışmalrı hala devam ediyor.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.