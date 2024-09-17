Arin Gölü, Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan göç yolculuğunda göçmen kuşların konakladığı önemli sulak alanlar arasında yer alıyor.

Süphan Dağı'nın eteklerindeki gölde konaklayan flamingolar, kuraklık, iklim değişikliği ve bilinçsiz sulama nedeniyle su çekilmesinin devam ettiği göle renk katıyor.

Akademisyenler, kuş gözlemcileri, doğaseverler ve fotoğraf sanatçıları, flamingo ve diğer kuş türlerini görüntüleyerek kayıt altına alıyor.

Ekim veya kasımın sonuna kadar gölde konaklayan flamingolar, havaların soğumasıyla sıcak bölgelere göç edecek.