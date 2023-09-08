Arina'nın aşkı da eski Fenerbahçeli
Fenerbahçe Opet'in genç yıldızı Arina Fedorovtseva, eski Fenerbahçeli kaleci Berke Özer ile birlikte görüntülendi
Son şampiyon Fenerbahçe Opet'in genç yıldızı Arina Fedorovtseva bu kez spor hayatı dışıyla gündeme geldi. Genç voleybolcu, bir alışveriş merkezinde eski Fenerbahçeli Berke Özer ile el ele görüntülendi.
Son zamanlarda sık sık adı aşk dedikodularına karışan Arina Federovtseva, Berke Özer'in formasını giydiği Eyüpspor'un maçlarına da gidiyor.
Arina Federovtseva, Eyüpspor-Giresunspor maçını tribünden takip etti. Anna Lazareva da takım arkadaşının yanında maçı takip edenlerin arasındaydı.