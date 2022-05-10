Aritmi Hastalığı Belirtileri 0:00 / 0:00

Kalp sağlığı kişilerin en çok korktuğu sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Kalp ile ilgili bir sorun olup olmadığını düşündüren olaylardan ilk akla gelen ise kalp ritminin değişmesidir. Kalp ritminin değişmesi ve farklı çalışması ile ilgili yapılan araştırmalarda ise aritmi cevabı en sık karşımıza çıkan cevaplardan biridir. Peki aritmi nedir? İşte aritmi hakkında merak edilen her şey.

Aritmi Nedir?

Aritmi kalpte meydana gelen rahatsızlıklardan biridir. Eğer kalp normalden farklı bir şekilde çalışırsa aritmi meydana gelir. Aritmi sağlıklı insanlarda da meydana gelebilen bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Aritmi taşikardi ya da ritim bozukluğu olarak da tanımlanmaktadır. Bu rahatsızlıkta kalp normalden çok daha hızlı atabilirken tam tersi çok daha yavaş ritimde atabilir. Bu düzensiz kalp atışları kimi zaman hayati risk taşırken kimi zaman da hayati risk taşımaz. Aritmi sırasında ritim düzensizliği olduğu için kan akışı da düzenli olmayacağı için kişilerde bayılma, nefes alamama ya da beklenmedik ölüm gibi sonuçlar meydana gelebilir.

Aritmi Nasıl Geçer?

Aritmi çoğu kişi için ciddi bir sağlık sorununa yol açmasa da ani ölümlere sebep olabileceği için doktor gözetiminde olunması önemlidir. Bu yüzden kişiler tarafından aritmi hastalığının tedavisi nasıl yapılır? sorusu sıkça sorulmaktadır. Kalp ritminde düzensizlik hisseden kişinin hemen doktora başvurması ve bunun sonucunda da bazı testlerin yapılması gerekmektedir. Bu testler sonrasında ilaç tedavisi ile kalp ritmi kontrol altına alınabilir. Antiaritmik olarak adlandırılan bu ilaçlar kalp hızını düşürmeye yardımcı olmaktadır. Eğer ilaç tedavisi aritmi hastalığında olumlu etki göstermez ise katater ablasyonu ismi verilen tedavi uygulanır. Bu tedavi aritmi uzmanları tarafından kalpte bulunan ve elektrik üreten dokuların yakılması ile gerçekleştiriliyor.

Aritmi hastalığında uygulanan son tedavi yöntemi ise ameliyat olarak karşımıza çıkmaktadır. Kapak ameliyatı ya da bypass bu hastalıkta en sık tercih edilen ameliyat yöntemlerinden biridir.

Aritmi Hastalığı Belirtileri

Aritmi hastalığı kişinin kalp ritmindeki hızın ani düşmesi ya da yükselmesidir. Bu hastalığın belirtileri ise şunlardır:

Yüksek ya da yavaş kalp çarpıntısı

Kalp atış hızında ani değişiklik

Kalbin duracak seviyede yavaş atması hissi

Kalbin 3 saniyeden uzun durması nedeni ile bayılma

Nefes darlığı

Kalp hızındaki ani değişiklikler nedeni ile baş dönmesi

Aritmi Hastalığı İyileşir Mi?

Kalp ritmindeki düzensizlikten meydana gelen aritmi hastalığı tedavisi olan bir rahatsızlık olarak bilinir. Bu hastalığın genel olarak ölümle sonuçlanma oranı çok düşüktür. Bu yüzden ilk fark edildiğinde kişiler üzerinde ilaç tedavisi uygulaması tercih edilir. Eğer kişi ilaç tedavisine olumlu sonu vermez ise bu kez kalp ritminde düzensizliğe yol açan dokuların tespiti yapılır ve bu dokular yakılır. Ancak aritmi hastalığı hayati bir tehlikeye yol açtıysa burada cerrahi operasyon müdahalesi uzman cerrahlar tarafından gerçekleştirilir. Yapılan tedaviler ile kişiler sağlığına kavuşabilir.