Aritmi Hastalığı Belirtileri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Aritmi Nedir, Nasıl Geçer? - Aritmi Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi
ABONE OL

Aritmi nedir, nasıl geçer? Aritmi hastalığının belirtileri ve tedavisi

Kişiler, sağlıkla ilgili pek çok belirtiyi internet üzerinden araştırmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte istenilen bilgiye kısa sürede ulaştırılması sağlık sorunları hakkında daha fazla arama yapılmasına yol açmaktadır. Özellikle kalp ritminde meydana gelen değişiklikler hakkında bilgi almak isteyenler güvenilir kaynaklardan sorularına cevap aramaktadır. En çok aranan sağlık sorunlarından biri ise aritmidir. Bir kalp hastalığı olarak bilinen aritminin sağlıklı kişilerde de meydana geldiği görülmektedir.

Aritmi Nedir, Nasıl Geçer? - Aritmi Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi
Aritmi Hastalığı Belirtileri
0:00 / 0:00

Kalp sağlığı kişilerin en çok korktuğu sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Kalp ile ilgili bir sorun olup olmadığını düşündüren olaylardan ilk akla gelen ise kalp ritminin değişmesidir. Kalp ritminin değişmesi ve farklı çalışması ile ilgili yapılan araştırmalarda ise aritmi cevabı en sık karşımıza çıkan cevaplardan biridir. Peki aritmi nedir? İşte aritmi hakkında merak edilen her şey.

Aritmi Nedir?

Aritmi kalpte meydana gelen rahatsızlıklardan biridir. Eğer kalp normalden farklı bir şekilde çalışırsa aritmi meydana gelir. Aritmi sağlıklı insanlarda da meydana gelebilen bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Aritmi taşikardi ya da ritim bozukluğu olarak da tanımlanmaktadır. Bu rahatsızlıkta kalp normalden çok daha hızlı atabilirken tam tersi çok daha yavaş ritimde atabilir. Bu düzensiz kalp atışları kimi zaman hayati risk taşırken kimi zaman da hayati risk taşımaz. Aritmi sırasında ritim düzensizliği olduğu için kan akışı da düzenli olmayacağı için kişilerde bayılma, nefes alamama ya da beklenmedik ölüm gibi sonuçlar meydana gelebilir.

Aritmi Nasıl Geçer?

Aritmi çoğu kişi için ciddi bir sağlık sorununa yol açmasa da ani ölümlere sebep olabileceği için doktor gözetiminde olunması önemlidir. Bu yüzden kişiler tarafından aritmi hastalığının tedavisi nasıl yapılır? sorusu sıkça sorulmaktadır. Kalp ritminde düzensizlik hisseden kişinin hemen doktora başvurması ve bunun sonucunda da bazı testlerin yapılması gerekmektedir. Bu testler sonrasında ilaç tedavisi ile kalp ritmi kontrol altına alınabilir. Antiaritmik olarak adlandırılan bu ilaçlar kalp hızını düşürmeye yardımcı olmaktadır. Eğer ilaç tedavisi aritmi hastalığında olumlu etki göstermez ise katater ablasyonu ismi verilen tedavi uygulanır. Bu tedavi aritmi uzmanları tarafından kalpte bulunan ve elektrik üreten dokuların yakılması ile gerçekleştiriliyor.

Aritmi hastalığında uygulanan son tedavi yöntemi ise ameliyat olarak karşımıza çıkmaktadır. Kapak ameliyatı ya da bypass bu hastalıkta en sık tercih edilen ameliyat yöntemlerinden biridir.

Aritmi Hastalığı Belirtileri

Aritmi hastalığı kişinin kalp ritmindeki hızın ani düşmesi ya da yükselmesidir. Bu hastalığın belirtileri ise şunlardır:

  • Yüksek ya da yavaş kalp çarpıntısı
  • Kalp atış hızında ani değişiklik
  • Kalbin duracak seviyede yavaş atması hissi
  • Kalbin 3 saniyeden uzun durması nedeni ile bayılma
  • Nefes darlığı
  • Kalp hızındaki ani değişiklikler nedeni ile baş dönmesi

Aritmi Hastalığı İyileşir Mi?

Kalp ritmindeki düzensizlikten meydana gelen aritmi hastalığı tedavisi olan bir rahatsızlık olarak bilinir. Bu hastalığın genel olarak ölümle sonuçlanma oranı çok düşüktür. Bu yüzden ilk fark edildiğinde kişiler üzerinde ilaç tedavisi uygulaması tercih edilir. Eğer kişi ilaç tedavisine olumlu sonu vermez ise bu kez kalp ritminde düzensizliğe yol açan dokuların tespiti yapılır ve bu dokular yakılır. Ancak aritmi hastalığı hayati bir tehlikeye yol açtıysa burada cerrahi operasyon müdahalesi uzman cerrahlar tarafından gerçekleştirilir. Yapılan tedaviler ile kişiler sağlığına kavuşabilir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Apandisit Patlaması Nedir, Neden Olur? - Apandisit Patlamasının Belirtileri ve Tedavisi
SAĞLIK Apandisit patlamasının belirtileri
Anksiyete Krizi Nedir, Nasıl Olur? - Anksiyete Krizi Belirtileri Neler ve Nasıl Geçer?
SAĞLIK Anksiyete krizi belirtileri
Hemoroid (Basur) Nedir, Neden Olur? - Hemoroid (Basur) Belirtileri ve Tedavisi
SAĞLIK Hemoroid belirtileri
Yetersiz B12 beyinde kalıcı hasarlar oluşturabilir
SAĞLIK Bu vitamin alınmazsa beyinde kalıcı hasarlar ...
Hamileliğin 3. Haftası Belirtileri - 3 Haftalık Gebelik Belirtileri Neler, Nasıl Anlaşılır?
SAĞLIK Hamileliğin 3. Haftası Belirtileri
Omega 3 Nedir, Ne İşe Yarar? Omega 3 Ne Zaman İçilir, Faydaları ve Zararları Neler?
SAĞLIK Omega 3 faydaları
Son dakika: Afazi hastalığının erken belirtilerine dikkat!
SAĞLIK Bu belirtilere dikkat! Konuşurken kelime bulamıyorsanız. ...
Omega 3 Gebelikte Faydaları - Omega 3 Hamilelikte Faydalı Mı, Kaçıncı Ayda Kullanılır?
SAĞLIK Omega 3 gebelikte faydaları
Son dakika: Yumurta pişirirken kendini yaktı Her tarafından ateş fışkırıyordu
SAĞLIK Yumurta pişirirken yaşandı! 'Her tarafından ateş ...
9 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
SAĞLIK 9 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.