"Söylenecek çok şey var!"

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Salman’ın karşısında güç durumda kalan Ali Rıza ve Haşmet’i, Burak yaptığıyla şaşırtır. Ali Rıza ise gerçekleşmeyen sevkiyatın sorumlusu olarak Burak’ı görmektedir.

Ali Rıza ilk olarak Burak’ın depodan silahları nasıl çaldığının peşine düşer. Burak ise konsorsiyum toplantısında vaat ettikleriyle dikkatleri üzerine çeker ve Burak için konsorsiyum da koltuk sahibi olma şansı doğar.

Ali Rıza ise Burak’ın sakladığı silahların peşine düşer ve sonunda silahlara ulaşır. Ama Burak’ın da Ali Rıza için hazırladığı acımasız bir sürprizi vardır.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Arıza"nın 7. Bölüm 1. Tanıtımı: