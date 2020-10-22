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Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza’nın 7. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Ali Rıza'nın kendilerine kurulan kumpasın hesabını sormak için harekete geçtiği tanıtımda "Bu işin sonunda birisinin kafası kopacak!" sözleri üzerine Burak ve Fikret'in taksi durağının önüne attığı kutu gerilimi arttırıyor. Ali Rıza ve Halide'nin kurtardığı kişinin kim olduğu ise büyük merak uyandırıyor

Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı
HABERTURK.COM

Salman’ın karşısında güç durumda kalan Ali Rıza ve Haşmet’i, Burak yaptığıyla şaşırtır. Ali Rıza ise gerçekleşmeyen sevkiyatın sorumlusu olarak Burak’ı görmektedir.

Ali Rıza ilk olarak Burak’ın depodan silahları nasıl çaldığının peşine düşer. Burak ise konsorsiyum toplantısında vaat ettikleriyle dikkatleri üzerine çeker ve Burak için konsorsiyum da koltuk sahibi olma şansı doğar.

Ali Rıza ise Burak’ın sakladığı silahların peşine düşer ve sonunda silahlara ulaşır. Ama Burak’ın da Ali Rıza için hazırladığı acımasız bir sürprizi vardır.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Arıza"nın 7. Bölüm 1. Tanıtımı:

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