Arjantin'de asgari ücret yüzde 32 artırılacak Arjantin'de son zamanlarda hızla artan yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücrette yüzde 32 zam yapılması kararı alındı

Ulusal basında çıkan habere göre hükümet, iş verenler ve sendikalar arasında yapılan "Gelir Konseyi" toplantısının ardından asgari ücrette yüzde 32 artış için uzlaşmaya varıldı.

Karara göre, asgari ücrete yansıyacak zam oranlarının ekimde yüzde 12, kasımda yüzde 10 ve aralıkta ise yüzde 10 şeklinde artırılarak 427 dolara çıkarılması hedefleniyor.

Öte yandan Gelir Konseyinden yapılan açıklamada, işsizlik sigortasında da tatmin edici bir artış yapılacağı bildirildi.

Arjantin'in yıllık tüketici enflasyonu ağustosta yüzde 124,4'e yükselerek 1991'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Arjantin Merkez Bankası (BCRA), ülkede inatçı bir şekilde yüksek seyreden enflasyonu kontrol altına almak için 27 Nisan'da politika faizini 1000 baz puan artırarak yüzde 91'e yükseltmişti.

Uzun yıllardır ekonomik zorluklarla boğuşan ülke, gıda ve diğer ürünlerde yüksek fiyat artışının önüne geçmek için sert tedbirler almaya çalışıyor.

Arjantin halkı, ekonomik krizin gölgesinde 29 Ekim'de genel seçimler için sandık başına gidecek.