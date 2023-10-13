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        Haberler Spor Futbol Arjantin hata yapmadı: Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde sonuçlar - Futbol Haberleri

        Arjantin hata yapmadı: Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde sonuçlar

        FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 4 maç oynandı. İşte sonuçlar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 11:24 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:24
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        FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin konuk ettiği Paraguay'ı Nicolas Otamendi'nin 3. dakikadaki golüyle 1-0 yendi. Karşılaşmaya yedek başlayan Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, 53. dakikada oyuna girdi.

        Brezilya ise evinde Venezuela ile 1-1 berabere kaldı. Brezilya-Venezuela maçı sonrası soyunma odasına doğru giderken Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın kafasına bir Brezilya taraftarı, patlamış mısır kutusu attı. Neymar ile taraftarları arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

        Alınan sonuçları şöyle:

        Bolivya-Ekvador: 1-2

        Arjantin-Paraguay: 1-0

        Şili-Peru: 2-0

        Brezilya-Venezuela: 1-1

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