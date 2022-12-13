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Dünya Kupası'nda ilk yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan karşılaşacak

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı bu akşam başlayacak. Turnuvadaki ilk yarı final mücadelesi 36 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Arjantin ile 2018'in finalisti Hırvatistan arasında yaşanacak. Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, yarı finalde iki önemli unvanının sahibi olmaya çalışacak. Hırvatistan, deneyimli futbolcusu Luka Modric'in önderliğinde Dünya Kupası'nda art arda final heyecanı yaşamak istiyor. İşte detaylar

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  • Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta hangi kanalda? Arjantin Hırvatistan maçı canlı - Dünya Kupası haberleri

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda ilk yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan bu akşam karşılaşacak.
  • Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta hangi kanalda? Arjantin Hırvatistan maçı canlı - Dünya Kupası haberleri

    Katar'ın başkenti Doha'daki Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den yayınlacak. Bu turu geçen ekip, Fas-Fransa karşılaşmasının galibiyle final mücadelesi verecek.
  • Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta hangi kanalda? Arjantin Hırvatistan maçı canlı - Dünya Kupası haberleri

    İki takım Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçında Arjantin rakibini Pineda'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti. Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası'nda ise Hırvatistan, Arjantin'i Rebic, Modric ve Rakitic'in golleriyle 3-0 yenmişti.
  • Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta hangi kanalda? Arjantin Hırvatistan maçı canlı - Dünya Kupası haberleri

    YARI FİNALE NASIL GELDİLER?

    ARJANTİN: Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı. İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı. Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup etti. Tangocular, çeyrek finalde ise Hollanda'yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta penaltılarla eleyerek Hırvatistan'ın yarı finaldeki rakibi oldu.
  • Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta hangi kanalda? Arjantin Hırvatistan maçı canlı - Dünya Kupası haberleri

    HIRVATİSTAN: Dünya Kupası macerasına 0-0'lık Fas beraberliğiyle başlayan Hırvatistan, ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi. Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.
  • Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta hangi kanalda? Arjantin Hırvatistan maçı canlı - Dünya Kupası haberleri

    ARJANTİN'İN FİRESİ YOK

    Dünya Kupası'nda son şampiyonluğunu 1986'da elde eden Arjantin, yarı final aşamasında oynadığı 5 maçı da kazanmayı başardı. "Tangocular" turnuvada son 4 takım arasında yer aldığı 1930, 1978, 1986, 1990 ve 2014'te rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.
  • Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta hangi kanalda? Arjantin Hırvatistan maçı canlı - Dünya Kupası haberleri

    1978 ile 1986'da şampiyonluğa ulaşan, 1930, 1990 ve 2014'te ise ikincilikle yetinen Arjantin, Hırvatistan'ı mağlup ederek yarı finaldeki 6. mücadelesinden de galip ayrılmaya çalışacak. 
  • Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta hangi kanalda? Arjantin Hırvatistan maçı canlı - Dünya Kupası haberleri

    Lionel Scaloni'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Arjantin'de Gonzalo Montiel ile Marcos Acuna, sarı kart cezası nedeniyle Hırvatistan maçında forma giyemeyecek.
  • Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta hangi kanalda? Arjantin Hırvatistan maçı canlı - Dünya Kupası haberleri

    MESSİ İKİ UNVANIN PEŞİNDE

    Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, yarı finalde iki önemli unvanının sahibi olmaya çalışacak.

    Messi, Hırvatistan karşısında sahaya çıkması durumunda Lothar Matthaus'un Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen (25 maç) oyuncu rekoruna ortak olacak. Lionel Messi, fileleri havalandırması halinde ise Gabriel Batistuta'yı geride bırakacak ve 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla gol atan Arjantinli futbolcu unvanını elde edecek.
  • Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta hangi kanalda? Arjantin Hırvatistan maçı canlı - Dünya Kupası haberleri

    HIRVATİSTAN'IN HEDEFİ ÜST ÜSTE FİNALE ÇIKMAK

    Katar 2022'nin favorilerinden Brezilya'yı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Hırvatistan, deneyimli futbolcusu Luka Modric'in önderliğinde Dünya Kupası'nda art arda final heyecanı yaşamak istiyor.
  • Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta hangi kanalda? Arjantin Hırvatistan maçı canlı - Dünya Kupası haberleri

    Hırvatistan, Dünya Kupası'nda 3. kez yarı final mücadelesi verecek. 1998'de şampiyon Fransa'ya elenen Hırvatistan, 2018'de ise İngiltere'ye üstünlük kurarak adını finale yazdırmıştı.
  • Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta hangi kanalda? Arjantin Hırvatistan maçı canlı - Dünya Kupası haberleri

    Son yıllarda sergilediği istikrarlı futbolla dikkati çeken Hırvatistan, Arjantin'i mağlup etmesi halinde İtalya, Hollanda ve Almanya'nın ardından üst üste finale yükselen 4. Avrupa temsilcisi olacak. 
  • Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta hangi kanalda? Arjantin Hırvatistan maçı canlı - Dünya Kupası haberleri

    SERİ PENALTI ATIŞLARINDAKİ PERFORMANSLARI

    Turnuva tarihindeki penaltı istatistikleri şöyle:

    - Arjantin (5 galibiyet, 1 mağlubiyet)

    - Hırvatistan (4 galibiyet)
  • Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta hangi kanalda? Arjantin Hırvatistan maçı canlı - Dünya Kupası haberleri

    NE DEDİLER?

    Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni: Zor bir maç olmasını bekliyoruz. Rakibimiz takım oyununu iyi oynuyor. Belirli bir stilleri var ve bunu değiştireceklerini sanmıyorum. İşleri zorlaştıracaklardır. Bir önceki Dünya Kupası ile kıyaslama yapamayız ama gerçekten iyi bir takım olduklarını düşünüyorum. Halkımız için oynuyoruz. Arjantinli taraftarlara minnettarız. Buraya gelmenin ne kadar maliyetli olduğunu biliyoruz. Bizden ne beklendiğini biliyoruz. Sahada her şeyimizi vereceğiz.
  • Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta hangi kanalda? Arjantin Hırvatistan maçı canlı - Dünya Kupası haberleri

    Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic: Bu Hırvatistan için önemli bir başarı ama daha fazlasını istiyoruz. Hiçbirimiz mücadeleden kaçmayacağız. Gücümüz ve isteğimiz var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İki takımdan da sağlam, dinamik ve centilmence bir oyun bekliyorum. Kazanmak ve Dünya Kupası'nda üst üste finale yükselmek, Hırvatistan için tüm zamanların en büyük başarısı olur.
  • Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta hangi kanalda? Arjantin Hırvatistan maçı canlı - Dünya Kupası haberleri

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