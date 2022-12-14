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Arjantin'in gurur tablosu! Julian Alvarez'in o fotoğrafı...

Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek 2022 Dünya Kupası'nda finale yükselirken, maça Julian Alvarez damgasını vurdu. Attığı 2 golle yıldızlaşan 22 yaşındaki genç forvet, selefi Messi ile birlikte Arjantin'i turnuvada finale taşırken, ikilinin yıllar önce çektirdiği fotoğraf ise gündem oldu.

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  • Arjantin'in gurur tablosu! Julian Alvarez'in o fotoğrafı...

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ilk yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan kozlarını paylaştı.
  • Arjantin'in gurur tablosu! Julian Alvarez'in o fotoğrafı...

    Tangocular, zor geçmesi beklenen karşılaşmayı rahat şekilde 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
  • Arjantin'in gurur tablosu! Julian Alvarez'in o fotoğrafı...

    Arjantin'e turu getiren golleri Julian Alvarez (2) ve Lionel Messi (pen.) kaydetti. 
  • Arjantin'in gurur tablosu! Julian Alvarez'in o fotoğrafı...

    Güney Amerika temsilcisi, Dünya Kupası tarihinde 6. kez finale yükselmeyi başardı.
  • Arjantin'in gurur tablosu! Julian Alvarez'in o fotoğrafı...

    Arjantin'in Hırvatistan karşısında aldığı galibiyette 22 yaşındaki Julian Alvarez büyük pay sahibi oldu.
  • Arjantin'in gurur tablosu! Julian Alvarez'in o fotoğrafı...

    Genç forvet attığı iki golün yanı sıra Messi'nin penaltı golünde de penaltıyı yaptıran isim olarak, Arjantin'in finale yükselmesinde adeta başrol oynadı. 
  • Arjantin'in gurur tablosu! Julian Alvarez'in o fotoğrafı...

    Çocukluğundan bu yana büyük bir Messi hayranı olan Alvarez, yıllar sonra idolüyle aynı sahaya çıkıp ülkesi Arjantin'i Dünya Kupası'nda finale taşıyarak büyük bir gurur yaşadı. 
  • Arjantin'in gurur tablosu! Julian Alvarez'in o fotoğrafı...

    Arjantin'in finale kalmasının ardından Julian Alvarez'in 12 yaşındayken Messi ile çektirdiği fotoğraf yeniden gündeme geldi.
  • Arjantin'in gurur tablosu! Julian Alvarez'in o fotoğrafı...

    Sosyal medya hesaplarından defalarca kez paylaşılan fotoğraftan 10 yıl sonra 'Halef-Selef' el ele vererek, Arjantin'i gururlandırdı. 
  • Arjantin'in gurur tablosu! Julian Alvarez'in o fotoğrafı...

    Arjantin finale gelene kadar 6 maçta 12 gol atarken, bu gollerin 9'u, bir başka deyişle yüzde 75'i Messi-Alvarez ikilisinden geldi. 
  • Arjantin'in gurur tablosu! Julian Alvarez'in o fotoğrafı...

    Messi turnuvada 5 gole ulaşırken, Alvarez ise 4 golle kaptanına en büyük desteği veren isim oldu. 
  • Arjantin'in gurur tablosu! Julian Alvarez'in o fotoğrafı...
  • Arjantin'in gurur tablosu! Julian Alvarez'in o fotoğrafı...

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