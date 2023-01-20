ARKA SOKAKLAR BU HAFTA NEDEN YOK?



Son olarak 638. yeni bölümüyle yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin yerine Kanal D'de bu hafta Mumya filmi yayınlanacak.



Dizinin neden yayınlanmadığına ilişkin ise Kanal D'den resmi bir açıklama gelmedi. Başrol oyuncularından İlker İnanoğlu ise şu açıklamayı yaptı; "“Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz” dedi."

