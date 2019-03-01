Arka Sokaklar son bölümü bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlandı. Hemen ardından Arka Sokaklar 508. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Ekipten habersiz Derman'ın peşinden Kemerli mahallesine giren Mesut, Engin Müdür tarafından açığa alınıyor.

ARKA SOKAKLAR 508. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin ekrana gelen son bölümünün ardından Arka Sokaklar 508. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Mesut, intikam almak için Derman'ın peşine düşüyor! Derman'ın kurduğu tuzak sonucu ölen Umut'un ardından Mesut, derin bir üzüntüye ve intikam hırsına kapılır. Derman'ı yakalayıp Umut'un öcünü almayı planlar. Bu yüzden Derman'ın peşine düşer ve saklandığını düşündüğü yeri bulur. Diğer taraftan Engin, yaşadığı olaydan dolayı bir süre Mesut'un görevden uzaklaşması gerektiğini düşünür ve Mesut'u geçiçi olarak görevden uzaklaştırır. Mesut ise bunların hiçbirini umursamaz, düşündüğü tek bir şey vardır. Tek başına çatışmaya giren Mesut'a ne olacak? Derman'ı yakalayabilecek mi?