ARKA SOKAKLAR yeni bölüm bu akşam var mı? 20 Ekim Cuma Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

ARKA SOKAKLAR yeni bölüm bu akşam var mı? 20 Ekim Cuma Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Kanal D'nin bu sezon 17. yeni sezonuyla ekranlara gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü merak konusu oldu. Dizinin sevenlerinin şimdiden araştırmalara başladığı Arka Sokaklar 646. yeni bölüm ile ilgili son durumu bir araya getirdik!

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ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?



Türkiye'de, Gazze'deki hastane saldırı sonrası 3 günlük milli yas ilan edildi ve bu sebeple son iki gündür hiçbir dizi yayınlanmadı. Söz konusu durum nedeniyle Arka Sokaklar'ın akıbeti merak ediliyor.



Dizi, bu akşam Kanal D yayın akışında görünüyor ancak bazı dizilerin ertelenmesi nedeniyle yayınlanmama ihtimali de bulunuyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacak...