Arka Sokaklar dizisi için 17. sezon onayı verildi. Nisan ayında her ne kadar Yalnız Kurt ve Kasaba Doktoru gibi dizilerin gerisinde kalsa da Kanal D yönetimi genel bir sezonu değerlendirdi ve Arka Sokaklar’a yeni sezon onayını verdi. İşte dizinin yeni sezon tarihi...



ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2006 yılından bu yana Kanal d ekranlarında olan Arka sokaklar dizisi 17.sezonuna giriyor. Sevilen dizi 9 Eylül 2022 Cuma günü saat 20:00'da Kanal d ekranlarında olacak