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Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor 2022? Arka Sokaklar 17. sezon tarihi açıklandı mı?

16.sezonu geride bırakan Kanal d'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezona ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki Arka Sokaklar'ın sezon finalinde neler olmuştu ve yeni sezona ne zaman başlayacak. işte detayları...

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  • Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor 2022? Arka Sokaklar 17. sezon tarihi açıklandı mı?

    Arka Sokaklar dizisi için 17. sezon onayı verildi. Nisan ayında her ne kadar Yalnız Kurt ve Kasaba Doktoru gibi dizilerin gerisinde kalsa da Kanal D yönetimi genel bir sezonu değerlendirdi ve Arka Sokaklar’a yeni sezon onayını verdi. İşte dizinin yeni sezon tarihi...

    ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

     

    2006 yılından bu yana Kanal d ekranlarında olan Arka sokaklar dizisi 17.sezonuna giriyor. Sevilen dizi 9 Eylül 2022 Cuma günü saat 20:00'da Kanal d ekranlarında olacak

     
  • Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor 2022? Arka Sokaklar 17. sezon tarihi açıklandı mı?

    ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

    Ablası Songül ile yaşadığı duygusal kavuşma sırasında apar topar evden kovulan Cemal dışarıya çıktığında Ezgi’yi bulamaz. Songül’ün eşi Güngör’ün, Ezgi için bir planı vardır.

    Engin’in kızı Gönül, ölen annesinden kalan mirasa konmak isteyen Sezai isimli bir tefecinin elindedir. Genç kızın Antalya uçağına binmediğini öğrenen Engin, kızın sevgilisi Deniz’in peşine düşer. Bu sırada Gönül canı pahasına da olsa kaçmaya çalışacaktır.
  • Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor 2022? Arka Sokaklar 17. sezon tarihi açıklandı mı?

    Ekibimiz Baki isimli bir torbacının izini sürer. Torbacının adresine ulaşan ekibimiz eve gittiğinde adamın ailesinin de bağımlı olduğunu görür. Ekibimiz bu ortamdan Baki’nin küçük oğlunu kurtarır. Oğlunu elinden alanların peşine düşen Baki, ekibimizden birinden intikam alacaktır.

    Pınar’a ve Caner’e bir türlü ulaşamayan Ayla telaşlanmaya başlar. Durumdan şüphelenen ekibimiz genç çifti kontrol etmek için Caner’in evine doğru yola çıkar. Villaya vardıklarında karşılaştıkları sahne tansiyonların yükselmesine neden olacaktır.

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