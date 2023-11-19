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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşı silahla öldürdü

        Malatya'da cinayet! Arkadaşı silahla öldürdü

        Malatya'da tartıştığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 12:29 Güncelleme: 19.11.2023 - 12:29
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        Arkadaşı silahla öldürdü
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        Malatya'da arkadaşının silahla vurduğu Ahmet Ceylaner (27), hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emeksiz Caddesi girişinde kot pantolonu satışı yapılan bir iş yerinde çalışan Ahmet Ceylaner (27) ile görüşmeye gelen arkadaşı Y.B. arasında henüz bilenmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Çıkan tartışma sonrası olay yerinde ayrılan Y.B. daha sonra yanına pompalı tüfek alarak geldiği iş yerinde Ahmet Ceylaner'e ateş açtı.

        Ağır yaralanan Ahmet Ceylaner, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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