Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı!

Aksaray'da olay, dün saat 16.30 sıralarında Gülağaç ilçesi Saratlı beldesinde bir parkta meydana geldi. Birlikte içki içen Yaşar Yadır (65) ile arkadaşı Veysel Tekin (42) arasında tartışma çıktı.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 çocuk babası Veysel Tekin, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan Yaşar Yadır, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Yaşar Yadır'ın, 2 gün önce karıştığı bir kavga nedeniyle Tekin’den şahitlik yapmasını istediği, reddedince de çıkan tartışmada öldürdüğü belirlendi.

ALMANYA'DA DA BİR KİŞİNİN BOĞAZINA ŞİŞE SAPLAMIŞ

Almanya'da da bir kişinin boğazına şişe sapladığı için 5 yıl tutuklu kalan Yaşar Yadır'ın, 2 yıl önce de tahliye olup, sınır dışı edilmesi üzerine memleketi Saraltı beldesine geldiği öğrenildi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Otopsi işlemleri tamamlanan Veysel Tekin'in ise yurt dışından gelecek yakınları olması nedeniyle yarın beldede toprağa verileceği belirtildi.