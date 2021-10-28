Arkadaşlık sitelerinde en çok nelerden şikayet ediliyor?

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Arkadaşlık siteleri ile ilgili şikayetler yağdı, işte en çok yaşanan sorunlar - Haberler

"Yakınında dedi, Çin'de çıktı!" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Özellikle pandemi süreci ile birlikte daha popüler hale gelen online arkadaşlık siteleri ve uygulamaları, kullanıcıların şikayetlerini de beraberinde getirdi.

Milyonlarca kişinin eş bulmak veya flört etmek için başvurduğu online arkadaşlık sitelerini mercek altına alan online şikayet platformu Şikayetvar, arkadaşlık uygulamalarında en çok yaşanan sorunları paylaştı.

EN ÇOK MAYIS AYINDA ARANDI

Verilere göre 2020 yılında partner siteleriyle ilgili karar vermek ve araştırma yapmak için Şikayetvar’da toplam 650 bin ziyaret gerçekleşti. 2021’in ilk 9 ayındaysa ziyaret sayısı 344 bin 950’ye ulaştı. 47 bin 533 ziyaret sayısıyla en çok ziyaretin gerçekleştiği ay eylül oldu.

PANDEMİ İLGİYİ ARTIRDI

Şikayetvar verilerine göre online arkadaşlık siteleri kategorisinde 2019 yılının ilk 9 ayında 511 olan şikayet sayısı 2020’nin aynı döneminde pandeminin etkisiyle yüzde 240 artarak 1729’a ulaştı. 2021 verileri incelendiğinde ilgili dönemde bu artışın devam ettiği gözlemleniyor. Yılın ilk 9 ayında şikayetler yüzde 18 artarak Şikayetvar üzerinden 1895 şikayet yazıldı.

ARKADAŞLIK SİTELERİNDE EN ÇOK NELERDEN ŞİKAYET EDİLİYOR?

Araştırmaya göre online arkadaşlık siteleri ve uygulamalarında kullanıcıların en çok şikayet ettiği konular şöyle:

- Başkasının telefon numaraları ve fotoğraflarıyla sahte profillerin oluşturulması

- Fake hesapların açılması

- Sisteme girişte yaşanan teknik sorunlar

- Gold/Platin/Premium üyeliklerinde hesaptan fazla para çekilmesi

- Hesapların sebepsiz yere yasaklanması/ban’lanması

- Para iadesinin yapılmaması/geç yapılması

- Abonelik başlangıcında ya da iptalinde yaşanan sorunlar

- Eşleşildiği halde karşı tarafa mesaj gönderememe

- Beğeni sayılarının gerçeği yansıtmaması

"10 KM UZAKLIKTA DİYOR, ÇİN'DE VEYA SİNGAPUR'DA ÇIKIYOR!"

Platformun tespitlerine göre arkadaşlık uygulamalarında yaşanan dikkat çekici bazı şikayetler şöyle:

‘Fotoğrafım kullanılarak hesap açılmış’

“Fotoğrafım kullanılarak sahte hesap açılmış ve Instagram hesabıma link verilmiş. Escort hesabı olarak açılan hesabın hemen kapatılmasını istiyorum. Benim fotoğrafım kullanılarak diğer kullanıcılara uygunsuz mesajlar atılmış olabilir.”

‘10 km uzakta dedikleri kişi Çin’de çıkıyor’

“Yalan dolan, samimiyetsiz bir uygulama… 10 km uzaklıkta diyor, kişi ya Çin'de ya da Singapur'da çıkıyor. Mail atıp şikayet edeceğiniz bir alan yok. Her yer otomatik cevap. Para iadesi isteyecektim ama ne mümkün.”

‘Üye olduktan sonra gram kişi yazmadı’

“Her şey yalan. Üye olduktan sonra gram kişi yazmadı. Sahte hesap hepsi. Hakkında suç duyurusunda bulundum. Aradı birisi, aboneliğiniz aktif olacak 24 saat sonra diye ama ne yazan var, ne arayan, ne de resim atan… Üye olmadan öyle miydi?"

“Ufak bir yanlışlık üzerine attığım fotoğraf (ki ben bile atmadım) sonucu ban yedim. İnsanlar neler neler atıyorlar, gene de ban yemiyorlar. Hem mesaj hem de hikaye olarak daha önce de çok kez başıma geldi. Ban’ı kaldırmak için bile para istiyorsunuz.”

‘Kendinden büyüklere bile yazıyorsun, dönen yok’

“Bu sitedeki insanlar genelde fake. Kendinden büyüklere bile yazıyorsun, dönen yok. Arada tanıdığın denk geliyor. “Merhaba” diyorsun, 'Bol şanslar' diye cevap geliyor. Bu site eskiden aktifmiş ama şimdi sazan avı…”

‘Dürüstlük yemini ediyorum, yanlışım olmadı. Hesabımı açın’

“Durduk yere kızlar tarafından tacize uğradım ve engellendim. Lütfen hesabım geri açılsın. Size dürüstlük yemini ediyorum. 10 yıldır uygulamanın kullanıcısıyım. Hiçbir argo kelime konuşmam. Yanlışım da olmadı. Hesabımı açın.”

‘Hesabımı yıllar önce silmeme rağmen Google aramalarında çıkıyor’

“Bundan 8 yıl önce, 16 yaşındayken kayıt olduğum uygulamayı sileli yıllar oldu. Ancak adımı ve soyadımı Google’da aratınca çıkıyor. Acilen silinmesini talep ediyorum. Lütfen talebimi işleme alın.”