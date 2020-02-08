Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Emiroğlu, Eyüpcan Kayışoğlu
ArkasSpor: Mert Matic, Muhammet Kaya, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Yiğit Gülmezoğlu, Burak Çevik (Bravo, Caner Ergül, Efe Mandıracı, Burak Güngör, Blankenau, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija)
ArhaviVoleybol: Umut Şahin, Berk Özbek, Anıl Tatar, Fatih Cihan, Hamdi Erkan, Alper Özdemir (Salih Özdemir, Tolga Gündoğan, Bilal Tatar)
Setler: 25-16, 25-15, 20-25, 25-10
Süre: 89 dakika (22, 22, 26, 19)
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