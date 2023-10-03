Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Armin İsminin Anlamı Nedir? Armin İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

        Armin isminin anlamı nedir?

        İsimlerin ya da adların, çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Armin adının anlamını biliyor musunuz? Armin ismi farklı anlamları taşımaktadır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 10:56 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Armin isminin anlamı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Armin isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

        ARMİN ADININ ANLAMI NEDİR?

        Armin ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Armin adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Armin isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

        REKLAM

        ARMİN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

        TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Armin ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

        • Özgürlük ve barış yanlısı.
        • Asker, savaşçı.
        • Yüksek yer.

        ARMİN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

        Armin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Armin adını koymak caizdir.

        ARMİN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

        • Türkiye'de Armin ismini kullanan 982 kişi bulunmaktadır.
        • İstanbul'da Armin ismini kullanan 165 kişi bulunmaktadır.
        • Ankara'da Armin ismini kullanan 49 kişi bulunmaktadır.
        • İzmir'de Armin ismini kullanan 100 kişi bulunmaktadır.

        ARMİN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

        Armin adındakiler tam bir iş koliktirler. Enerjileri hiç bitmez. Uykuyla hiç işler yoktur. Oldukça sağlıklıdırlar. Evcimen insanlardır. Ev hayatını çok severler. Maddi durumlarına çok dikkat ederler. Hesapçı insanlardır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        Havalimanında ele geçirildi! Tam 15 adet! Değeri 7.5 milyon TL!
        Havalimanında ele geçirildi! Tam 15 adet! Değeri 7.5 milyon TL!
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        13 yaşında kız çocuğunun takside taciz edilmesinde flaş gelişme!
        13 yaşında kız çocuğunun takside taciz edilmesinde flaş gelişme!
        Halk sağlığı uzmanından konservede 'bombeli kapak' uyarısı!
        Halk sağlığı uzmanından konservede 'bombeli kapak' uyarısı!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Önce keşif sonra saldırı! Güzellik merkezine kurşun yağdırdılar
        Önce keşif sonra saldırı! Güzellik merkezine kurşun yağdırdılar
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Trump hakim karşısına çıktı: "Bu cadı avını izlemek istedim"
        Trump hakim karşısına çıktı: "Bu cadı avını izlemek istedim"
        Şimdi intikam vakti!
        Şimdi intikam vakti!
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        "Öldürülmek istemiyorum!" Ayşen'in çığlığı!
        "Öldürülmek istemiyorum!" Ayşen'in çığlığı!
        Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'
        MİT ve Emniyet'ten 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu
        MİT ve Emniyet'ten 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu