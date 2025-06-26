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        Haberler Gündem Çevre Arnavutköy'de "derede koku" şikâyeti | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'de mahallelinin "derede koku" şikâyeti

        İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde mahallenin içinden geçen deredeki kötü koku, çevre sakinlerinin tepkisini çekiyor. Derenin uzun süredir ıslah edilmesini beklediklerini belirten mahalleli, özellikle sıcak havalarda dere çevresinde dayanılmaz bir koku olduğunu anlattı. Mahalle sakinlerinden olan Fatih Ergün, "Kışın yağmur yağıyor da biraz temizleniyor gibi oluyor ama yazın durum çok kötü. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dayanılmaz hale geliyor. Bolca yolundaki fabrikalardan kimyasal atıklar bu dereye salınıyor. Bu kirli su Alibeyköy Barajı'na kadar ulaşıyor. Arıtılıyor deniyor ama ne kadar arıtılıyorsa artık" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 14:48 Güncelleme: 26.06.2025 - 14:49
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        İstanbul Arnavutköy'de mahalleli, derede oluşan kötü kokudan şikâyetçi.

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        İHA'nın haberine göre, İstanbul'un su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Deresi'ne bağlanan Boğazköy Deresi'nde oluşan birikintiler ve çöplerle çevre kirliliği yaşanıyor.

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        Dere, çocuk oyun alanlarına, ibadethanelere ve tarım alanlarına yakınlığıyla dikkat çekerken, mahalle sakinleri hem sağlık hem de çevre açısından risklerin her geçen gün arttığını ifade etti.

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        Mahalle sakinlerinden olan Sefa Kökten, "Evde oturulmuyor sinekten, böcekten. Nereden geldiğini bilmiyoruz; lağım mı, fabrikalardan mı geliyor, belli değil. Aşağılara doğru gelseniz zaten, bizim evin bahçesinden baksanız anlarsınız. Kurban kesiliyor, derelere atılıyor, temizlik yok. Şu anda herhangi bir temizlik çalışması da görmedik. Sözde Bolca'dan başlayıp buralara kadar temizlik yapılacaktı ama henüz bir şey yapılmadı" dedi.

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        Fatih Ergün ise "Kışın yağmur yağıyor da biraz temizleniyor gibi oluyor ama yazın durum çok kötü. Ne barajdan su salınıyor, ne yukarılardan su geliyor. Su olmayınca da doğal olarak pis koku ve sinekler artıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dayanılmaz hale geliyor. Bolca yolundaki fabrikalardan kimyasal atıklar bu dereye salınıyor. Bu kirli su Alibeyköy Barajı'na kadar ulaşıyor. Arıtılıyor deniyor ama ne kadar arıtılıyorsa artık" şeklinde konuştu.

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        #Arnavutköy
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