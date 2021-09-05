Arnavutköy'de feci olay! Mahalle savaş alanına döndü 0:00 / 0:00

DHA

Arnavutköy´de market işleten Ayhan K., önceden husumetli olduğu iddia edilen bir kişi tarafından 3 Eylül Cuma günü silahlı saldırıya uğramıştı.

DHA'nın haberine göre, saldırı anının da cep telefonu kamerasıyla bir başka sürücü tarafından kaydedildiği olayda, Ayhan K. bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren kişi ise aracıyla olay yerinden kaçmıştı.

Saldırı sonrası Ayhan K.'nın akrabaları, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen ve aynı zamanda komşuları olan kişinin akrabalarıyla kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı. Komşuların taşlı sopalı kavgası dakikalarca sürerken, yaşanan kavgayı polis güçlükle ayırdı. Kavga anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.